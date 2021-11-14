〈觀察〉餐飲業出現三個趨勢 營運逐季成長至明年首季

餐飲市場隨著內需回穩快速反彈，使上市櫃業者中，豆府 (2752-TW) 和亞洲藏壽司 (2754-TW)10 月營收衝上單月新高，而王品 (2727-TW)、築間則宣布將大舉徵才以因應展店，還有不少業者因應原物料價格上漲跟著漲價；整體來看，餐飲業出現營收衝高、徵才展店以及漲價的三個趨勢，顯然第四季將優於第三季，明年第一季和第二季的成長爆發力也值得期待。

連鎖餐飲業者公布的 10 月營收表現均相當亮眼，其中，豆府和亞洲藏壽司不僅年增均超過 20%，更寫下單月新高紀錄，而王品和瓦城則創同期新高，顯示餐飲市場不僅僅是回溫，更是受惠於外食需求快速爆發的趨勢。

看好熱絡市況延續，王品最新宣布將招募 1700 名正職同仁，短期規劃年底前再開 2 個新品牌、展店超過 10 家，築間也預計年底前再展店至少 8 家分店，並將徵才至少 1000 人。

同時，瓦城看準年底聚餐旺季將加速展店腳步，預計本季再開出 3 家分店，並提前開放尾牙春酒預訂，營運動能持續加溫中。

而漢來美食疫情期間積極調整既有店點，於大本營高雄漢來飯店首度推出餐酒館品牌 PAVO，並預計 12 月下旬於新竹新開出上菜和漢來上海湯包二家新據點。

在大型餐飲集團陸續祭出大徵才的計畫下，可以預期，明年的展店動能更加強勁可期。

不僅如此，餐飲業近來掀起漲價效應，先是王品自 10 月 25 日起調漲部分品牌價格，平均調幅 5%，接著是漢來美食確定旗下的自助餐廳漢來海港明年起漲價 30-90 元，漲幅約 3-12% 不等，多家餐飲集團仍觀望中不排除伺機跟進。

事實上，餐飲業者此時陸續漲價，顯然是預期需求熱絡、市況大好，消費者不至於過於反彈。

整體來看，短期餐飲業重啟展店計畫反映市場明顯復甦，漲價潮則暗示市況有望一路旺至明年，再加上動輒千人的獵才，長期成長的趨勢應無虞，尤其今年 5 月過後的低基期效應，可樂觀看待餐飲市場有望一季較一季增幅更大，並一路延續至明年第三季。