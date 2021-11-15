權證投資人一定要了解的 投資人買進金額TOP5

觀察 11/12（五）投資人買進金額前五名，共有四檔群益認購權證進榜，連結標的依序為長榮 (2603-TW)、鈺創 (5351-TW)、凌通 (4952-TW)。其中，利基型記憶體 IC 設計廠－鈺創以及凌陽集團旗下子公司－凌通，同樣搭上近期元宇宙熱潮，10 月營收表現亮眼，也讓 鈺創群益 12 購 02 (723318)、凌通群益 14 購 01 (047488) 皆受到權證投資人青睞。此外，長榮群益 0C 購 01 (089216)、長榮群益 15 購 02 (049510) 兩檔權證則是位居買進金額前兩名，但值得留意的是，089216 這檔已經是深度價內權證，價內程度超過 70% 而且剩餘天期短，由於深度價內權證價格變化與現股連動性很高，依照規定券商得以僅申報買價進行回收，而不用報賣價，此時較不建議買進該檔權證，因為賣單很可能為其他投資人所掛而且價格較高，壓縮獲利空間。投資人若看好長榮標的，會建議選擇 長榮群益 1A 購 01 (049511)、長榮群益 16 購 02 (049416)、長榮群益 14 購 03 (049413) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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