花王、聯亞事件翻版 聯穎遭誤認第三代半導體股股價直奔漲停

聯電 (2303-TW) 旗下聯穎光電第三代半導體布局有成，第三季獲利較第二季大增 5 倍，後市可期，但公司目前尚未掛牌，投資人疑將傳輸線廠聯穎科技 (3550-TW) 誤認為聯穎光電，聯穎今 (15) 日股價跳空開高，直奔漲停；為繼花王 (8906-TW)、聯亞(3081-TW) 後，再一家因名稱相近導致投資人誤認的股票。

聯穎光電為聯電新投資事業群的一員，成立於 2010 年，提供 6 吋砷化鎵晶圓代工服務，生產 CMOS 製程的二極體、MOSFET、及濾波器等，終端產品應用領域包括手機無線通訊、微波無線大型基地站、無線微型基地台、國防航太、光纖通訊、光學雷達及 3D 感測元件等。

受惠 5G、車用等應用需求暢旺，聯穎今年以來產能維持滿載，第三季營運更順利轉盈；市場也傳聯穎擬現增擴產，明年產能可望翻倍跳增。

而掛牌的聯穎科技則是傳輸線廠，2010 年上市，主要經營絕緣材料及導電體，信號、數據傳輸，IT 設備及連接器、布線系統、網絡工程，通訊線纜及設備產品研發與製造。

近期屢屢傳出因公司名稱相近，導致投資人錯買股票的案例，去年印刷股花王 (8906-TW) 就疑似被誤認為醫藥衛生日常用品花王，石英元件廠安碁 (6174-TW) 也曾被誤認為資安服務廠安碁資訊 (6690-TW)，光通訊廠聯亞 (3081-TW) 則遭誤認為聯亞生技。