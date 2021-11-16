 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

通貨膨脹升溫 利差交易可能捲土重來 ?

遠東商銀
通貨膨脹升溫 利差交易可能捲土重來 ? (圖:shutterstock)
通貨膨脹升溫 利差交易可能捲土重來 ? (圖:shutterstock)
Tag
遠東商銀利差交易外匯保證金交易FEDECBRBNZBOEBOJBOC負利率寬鬆非農貨幣經濟復甦隔夜利率股市匯市新型冠狀病毒COVID-19疫苗長線交易風險基本面停損避險外匯保證金交易掛單人民幣美元美元指數歐元澳幣紐西蘭幣日圓英鎊瑞士法郎加拿大幣升息RBA鮑威爾通貨膨脹外匯

2021 年 10 月 27 日至 11 月 4 日，連續兩周共有 6 家主要央行舉行貨幣政策會議及作出決議，所謂的” 超級央行周” 終於結束，除了紐西蘭央行 (RBNZ) 已較早於 10 月 6 日作出貨幣政策決定，並在主要大型央行中率先升息，揭開了通貨膨脹升溫，導致收緊貨幣政策的序幕。

主要國家貨幣政策最新動向 

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透  資料整理：遠東商銀

隨著新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情爆發近兩年以來，各國保持足夠長時間內的低借貸成本，以確保家庭和全國經濟能夠度過危機，但 COVID-19 感染病例持續、工作崗位流失、工人何時能夠更全面地回歸崗位的不確定性，導致供應瓶頸、港口積壓、全球需求混亂及能源價格上漲，促使央行準備轉入抗擊通貨膨脹的貨幣政策模式。雖然，七家主要國央行中僅有 RBNZ 升息，FED、ECB 和 BOE 則一致認為通貨膨脹是 “暫時性” 的，但 FED 從 11 月 3 日放慢資產購買步伐後，官員將焦點轉向圍繞利率的辯論而各抒己見，似乎為最快在明年升息做準備。

市場對主要國家貨幣政策展望：
RBNZ - 預計明年底利率升息達 1.5%
BOJ  - 推遲縮減刺激政策
BOC  - 可能最早明年 4 月加息
ECB  - 反駁最早明年加息
RBA  - 可能明年 5 月前加息一次
FED  - 或在明年中前實現充分就業，對加息保持耐心
BOE  -11 月有 2 位 MPC 成員投票升息，12 月會議備受關注

紐元日圓月線圖  

資料來源：湯森路透
資料來源：湯森路透

關於收緊貨幣政策以抑制美國等地處於多年高位的通貨膨脹的呼聲，促使貨幣市場將加息預期提前，目前紐西蘭、英國和加拿大這幾個國家的央行，都準備在年底或明年加息，投資者預計在短期和中期內都會青睞利率較高的貨幣，利差交易可能捲土重來，而利率走勢往往影響匯率波動，升息的臆測將加速貨幣走強，像是 RBNZ 表示進一步加息，相對 BOJ 仍堅持寬鬆貨幣政策及接近零的利率，反映在紐元日圓 (NZD/JPY) 價格上揚的走勢上 (如上圖)。

利差交易到底是如何操作 ?

以遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 提供的外匯保證金交易此商品，舉一個例子來說。

客戶預測紐元日圓利息差會擴大，NZD/JPY 將會上漲，在遠東商銀承作外匯保證金交易，存入一筆保證金 (美元) 後，以適當放大的倍數，向銀行買入某金額的 NZD/JPY，待 NZD/JPY 上漲後賣出，賺取其中匯率價差，並在等待 NZD/JPY 上漲的期間，銀行會每日計算 NZD/JPY 兩個幣別 (放大倍數後的交易金額) 的利息差，若是收取利息差的，銀行會每日存到客戶的帳戶中，若加上保證金的存款利息，客戶可能獲取三重收益。

外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要，遠東商銀提供的外匯保證金交易，可以作「先買後賣｣或「先賣後買｣雙向交易，更是國內唯一提供 24 小時專人及網際網路外匯交易服務的銀行，備有資深的交易團隊，每日 (含國定假日) 提供「遠銀外匯每日評論｣，與客戶分享當日對各主要貨幣走勢的看法，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等供參考，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，亦有助於控制風險。

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或

觀看「外匯交易分享室」直播，網址：
https://www.feib.com.tw/foreignexchange/detail.html

遠東商銀外匯保證金交易專頁及客戶須知：
https://www.feib.com.tw/foreignexchange/whats.html

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」
網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

歡迎掃瞄以下 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號，或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入 LINE 好友，方便隨時接受外匯市場訊息。

延伸閱讀：

1. <影音> 美元即將展開上升波？「微笑曲線」藏玄機！

2. <影音> 美元跌勢反彈？踏足外匯保證金交易，多空皆可操作！

3. 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要

4. 常見外匯 Q&A

5. 美元下跌 有可能三重獲利嗎？

6. 歐元還會再漲嗎？

left arrow
right arrow

相關新聞