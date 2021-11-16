通貨膨脹升溫 利差交易可能捲土重來 ?

2021 年 10 月 27 日至 11 月 4 日，連續兩周共有 6 家主要央行舉行貨幣政策會議及作出決議，所謂的” 超級央行周” 終於結束，除了紐西蘭央行 (RBNZ) 已較早於 10 月 6 日作出貨幣政策決定，並在主要大型央行中率先升息，揭開了通貨膨脹升溫，導致收緊貨幣政策的序幕。

主要國家貨幣政策最新動向

資料來源：湯森路透 資料整理：遠東商銀

隨著新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情爆發近兩年以來，各國保持足夠長時間內的低借貸成本，以確保家庭和全國經濟能夠度過危機，但 COVID-19 感染病例持續、工作崗位流失、工人何時能夠更全面地回歸崗位的不確定性，導致供應瓶頸、港口積壓、全球需求混亂及能源價格上漲，促使央行準備轉入抗擊通貨膨脹的貨幣政策模式。雖然，七家主要國央行中僅有 RBNZ 升息，FED、ECB 和 BOE 則一致認為通貨膨脹是 “暫時性” 的，但 FED 從 11 月 3 日放慢資產購買步伐後，官員將焦點轉向圍繞利率的辯論而各抒己見，似乎為最快在明年升息做準備。

市場對主要國家貨幣政策展望：

RBNZ - 預計明年底利率升息達 1.5%

BOJ - 推遲縮減刺激政策

BOC - 可能最早明年 4 月加息

ECB - 反駁最早明年加息

RBA - 可能明年 5 月前加息一次

FED - 或在明年中前實現充分就業，對加息保持耐心

BOE -11 月有 2 位 MPC 成員投票升息，12 月會議備受關注

紐元兌日圓月線圖

資料來源：湯森路透

關於收緊貨幣政策以抑制美國等地處於多年高位的通貨膨脹的呼聲，促使貨幣市場將加息預期提前，目前紐西蘭、英國和加拿大這幾個國家的央行，都準備在年底或明年加息，投資者預計在短期和中期內都會青睞利率較高的貨幣，利差交易可能捲土重來，而利率走勢往往影響匯率波動，升息的臆測將加速貨幣走強，像是 RBNZ 表示進一步加息，相對 BOJ 仍堅持寬鬆貨幣政策及接近零的利率，反映在紐元兌日圓 (NZD/JPY) 價格上揚的走勢上 (如上圖)。

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