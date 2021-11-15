華航連6年入選DJSI 並獲全球航空產業第二名 

2021 年道瓊永續指數 (DJSI) 評選結果出爐，華航 (2610-TW) 再度刷新紀錄，成為國內唯一連 6 年入選道瓊永續新興市場指數成分股的運輸業者，並突破往年佳績，奪下全球航空產業第二名的殊榮。

DJSI 是全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，是全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球透過評鑑全球 61 個產業於環境、社會面、經濟 / 治理 (ESG) 等永續發展表現，選拔出各產業永續績效前 10% 企業。

今年台灣共有 30 家企業入選，華航在各面向均有優異表現，在評選題組「品牌管理、環境報告、氣候策略、社會報告、人力資本發展」等 5 個項目，取得航空產業最高分，其中，「品牌管理、環境報告、社會報告」等題組更一舉拿下滿分。

華航強調，支持聯合國永續發展目標，積極推動 ESG 永續作為，並以國際最高認證標準「IOSA 作業安全查核認證 (IATA Operational Safety Audit)」為旅客飛航安全把關，也通過跨境貨物移動安全的認證制度，取得「AEO 安全認證優質企業（Authorized Economic Operator）」，提供優質貨運服務。

華航同時也是國內首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證 CEIV 的航空公司，疫情期間承接台灣自購新冠疫苗載運任務，並順利完成多次疫苗轉口運送。

另一方面，因應氣候議題，華航為台灣首家支持氣候相關財務揭露 (TCFD) 倡議的航空公司，並已發布全球航空業首份 TCFD 報告。

為響應國際減碳趨勢，華航宣示，2050 年前達到淨零碳排放目標，並持續推廣環保旅程 - ECO Travel 碳抵換計畫，本季將引進 A321neo 新世代節能省油客機，將於交機飛渡時添加永續替代燃油，以行動支持減碳。