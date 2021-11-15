低軌衛星暗藏的潛力股

萬寶投顧楊惠宇表示，美國消費者物價指數 CPI 年增 6.2% 大於預期，並且創下 31 年來最大漲幅，聯準會的可控制說似乎失靈，抗通膨概念股為資產、金融及原物料，不過塑化股明年普遍預估獲利都比今年差，故可以先觀察就好，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)10 月營收皆月減，顯示缺料確實造成影響，台積電股價停頓，聯發科重回五日線，主要是基期低關係。



台廠創下史上最旺 10 月，104 家公司創新高，不過缺料的影響會逐漸浮現，金價來到五個月高點、比特幣維持在 6.5 萬美元水準，高通膨使得民主黨施壓拜登釋放戰備儲油，金及比特幣，代表實及虛，錢越來越薄下，各資金找出口，現世局勢和以往大不同，投資上不用太設限。



萬寶投顧楊惠宇指出，投資人每天都要接收許多訊息，盤面上漲的股票也都不盡相同，大多數的人想要賺盡所有財富，然而一個人只有兩隻手，能夠掌握住的也就這麼多，如果這也想賺、那也想賺，到後來反而是「適得其反」，落得兩頭空，所以只要專心鎖定好主流就可以，想要把握主流，可以鎖定節目 https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ



「電動車、低軌衛星、第三代半導體」三者看似豪無關聯，但卻是環環相扣，電動車需要第三代半導體的耐高壓製造元件，同時也需低軌衛星來達成自駕功能，而低軌衛星也需要第三代半導體來作為材料的基礎，三者完對結合，製造出無數商機。



萬寶投顧楊惠宇認為，低軌衛星攸關訊息的傳送及發射，此部分網通及相關設備是台廠的強項，包含片的部分有聯發科 (2454-TW)、穩懋 (3105-TW) 及宏觀 (6568-TW)，台股擁有九千金，聯發科始終在千金邊緣徘徊，11 月 9 日短暫的觸及千元後隨即出現賣壓，本益比 14 倍，是除了鈊象 (3293-TW)11 倍本益比外最便宜的千金候選人，短線受委曲，長線有實力。



穩懋 (3105-TW) 為全球最大砷化鎵代工，市佔率高達 70%，宏捷科 (8086-TW) 為其競爭對手，今年因蘋果 iPhone 新機只有 Pro 級搭載 LiDAR 感測器，低於市場預期下也讓獲利比去年衰退，是 PA 三雄中唯一沒有成長者，至於成長幅度最大為全新 (2455-TW)，主因其為最上游廠，擁有製造磊晶能力，故毛利率 42% 也最高，至於宏觀 (6568-TW) 之前文章己有分析，於此不再多述，想觀看更多訊息，歡迎加入 LINE 粉絲團 https://lin.ee/cFL6Qcs 每日有專文分析大盤及趨勢。



萬寶投顧楊惠宇強調，舉凡電子元件製造都需要工業之母 PCB，辣椒雖小、力量無窮偏，雖然是不起眼的小元件，但所有電子產品都得靠它才能運作，台灣擁有全球最大 PCB 產業鏈，自然不會錯過此商機，相關廠包含華通 (2313-TW)、台光電 (2383-TW)、事欣科 (4916-TW)、騰輝 - KY(6672-TW)、昇貿 (3305-TW)、新復興 (4909-TW) 等，其中華通 (2313-TW) 本益比不到 12 倍，主要原因是今年獲利沒有成長，股價力拚站回年線還要整理，相較之下台光電 (2383-TW) 獲利連三年成長，6 月以來營收皆維持 30 億以上水準，第三季毛利率 28% 季增 4%，今年獲利可再成長 50%，本益比 13 倍相對有潛力。



由於低軌衛星屬於高精密產業，故相關廠商的技術就很重要，公準 (3178-TW) 為先進製程 EUV 機台零件供應商，其所供應之零組件己超過 200 樣，在半導體往先進製程演進下，EUV 滲透率將持續增加，半導體占營收比重由 37% 上升至 42%，也讓去年獲利年增高達 91%，而除了半導體設備之外，也打入 space X 供應鏈，今年將在南科高雄園區投資三億元擴建新廠，建製自動化產線，股價打底完成，即將挑戰 7 月壓力區。

IET-KY(4971-TW) 設立於美國，主要以真空蒸鍍 (MBE) 方式生產第二代半導體磊晶，由於蒸發的分子以極高的熱速率反應至磊晶基板上，故能製造超薄層的半導體材料，產品應用於射頻 (物聯網、航太、無線通訊) 佔 16%、汽車佔 10%、光纖網路佔 26%，近三年獲利介於 1.5~2 元，今年前三季在 5G、雷達、軍事通訊等需求回升下，1.71 元己接近去年全年 1.84 元水準，主要產品線磷化銦，砷化鎵，銻化鎵需求皆維持穩定或成長，至於第三代半導體氮化鎵也積極進入研發階段，第三季 EPS0.95 元，第四季在訂單能見度至年底，加上新機台加入投產，將有助營運再攀升，股價突破２年半整理區，長線大底完成。

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