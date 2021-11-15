〈台新金法說〉三引擎發威 台新人壽總投報率逾3%創高

台新金控 (2887-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，台新人壽今 (2021) 年加入金控後，三引擎發揮綜效，不只保單銷售大躍進，且更完備投資策略，今年以來總投資報酬率超過 3%，創近年新高；展望未來，台新人壽將持續增持海外債，目標上限拉高到 35%。

台新金在銀行、人壽、證券三引擎齊發之下，前 3 季累計稅後純益達 177 億元，較去年同期成長 51.5%，每股純益為 1.44 元。

資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第 3 季之資本適足率分別為 122.6% 及 14.8%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.12% 及 1038%，授信資產品質維持良好。

海外佈局的進度方面，台新銀行近期加速布建步伐，除了 6 月底開業的泰國曼谷辦事處之外，馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處將於 11 月 26 日開業加入服務行列，能在全球疫情嚴峻各國持續進行邊境管制下，克服環境限制籌措設立，實屬不易。

台新金強調，未來將與香港、新加坡、日本東京、澳洲布里斯本及各海外辦事處串聯，提供跨國國際金融服務。

此外，台新銀行董事會在 10 月已通過中國上海分行申設案，將開始進行將「上海辦事處」升格為「上海分行」的各項申請作業。

子公司台新證券業務方面，由於前三季證券交易市場持續熱絡，致台新證券的經紀手續費收入較去年同期倍增，淨手續費收入年成長 95.4%。經紀業務市佔率持續成長達 2.37%。而在承銷主辦案件的金額及案件數截至 10 月底，分別居市場第三及第四。台新證券前三季稅後純益達 11.7 億，年成長達 124%，貢獻金控獲利 7%。

台新人壽的業務表現方面，在金控資源挹注支持及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，第 3 季新契約保費收入為新臺幣 35 億元，為去年同期 11 倍，第 3 季總保費收入為新臺幣 71 億元，較去年同期增加 78%；推升第 3 季稅後純益達 5 億元，第 3 季稅後純益佔整體集團淨收益已達 10%，成為金控第三引擎。

台新人壽投資策略方面，投資長簡展穎表示，截至第 3 季底，投資總金額達 1776 億元，較第 2 季的 1676 億元大增百億元，但從布局資金池來看可以發現獲利了結股票，占比從 8% 降到 6%，另外增持海外固定收益占比至 27%，穩健投資下，雖然經常性報酬率與去年同期相比從 2.88% 略降至 2.79%，但總投資報酬率卻比去年同期的 2.7% 上升至 3.01%，創近年新高。

國內固定收益從 59% 降到 54%，今年乃至到明年，目標會再往下走，續降台幣固定收益的部位；同時在賣出台幣債券後的資金，及新增保費收入的新錢，將會用來繼續增持海外債，目前海外固定收益的投資上限為 3 成，希望向主管機關申請拉高到 35%。此外，過去保德信人壽投資皆未避險，在新經營團隊操作下，未來避險部位會拉高到至少 7 成。