偉詮電10月獲利年增179% 前10月EPS 3.5元

偉詮電 (2436-TW) 今 (15) 日公布 10 月自結，稅後純益 0.53 億元，年增 179%，每股稅後純益 0.3 元，累計前 10 月稅後純益 6.2 億元，年增 204%，每股稅後純益 3.5 元，遠超過去年全年 1.94 元；受惠 USB PD 出貨續旺，加上 10 月開始漲價 15%，偉詮電 10 月獲利維持高檔。

偉詮電 10 月營收創歷史第三高，達 3.25 億元，月增 2.84%，年增 40.88%，累計前 10 月營收 29.56 億元，年增 41.23%。

偉詮電指出，今年 USB PD 在筆電的滲透率約 30-40%，明年在各家客戶積極導入下，將倍增至 60-70%，等同需求倍增，不過，由於多投片在 8 吋晶圓，產能取得要倍增仍有困難，預計明年將維持供不應求態勢。

偉詮電也看好，公司產品組合正持續優化，明年將逐步淡出快充 QC 3 + 產品，往 USB PD 靠攏，有助銷售單價 (ASP) 提升，看好明年營收成長會大於產能年增幅。

此外，偉詮電近年也積極布局車用領域，目前除了後裝外，也切入前裝、準前裝市場，出貨量約數十萬台，營收貢獻 1-4%，明年隨著新品陸續發酵，營收比重也有機會衝上 10%。

除了四輪市場，偉詮電也進軍兩輪市場，與台灣電動機車業者合作，提供安全警示功能相關晶片，且新車搭載 Type-C 快充的趨勢逐步成形，偉詮電也與韓系車廠合作，成為前裝市場供應商。