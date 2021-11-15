台灣首家 日月光投控六度獲道瓊永續半導體產業最高分

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (15) 日宣布，連續第六年整體成績獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」產業最高分，為台灣首家連續六度獲得產業最高分的公司。

日月光指出，公司向外界證明，在不斷提升產業國際競爭力之餘，仍堅持並貫徹永續經營的理念，落實對社會和環境的承諾，致力推動正面影響力，今年全球共 65 家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅 9 家企業入選。

在道瓊永續指數的表現上，日月光除在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，於 23 個子項目中的「客戶關係管理、創新管理、風險管理、隱私權保護、環境報告、產品責任、社會報告、人權、企業公民與慈善事業」等共 12 個項目，取得該群組領先地位，同時有 8 項獲得滿分。

董事長張虔生表示，2020 年以來，全球面臨 COVID-19 帶來的景氣挑戰與不確定性影響，但公司營收、獲利仍穩定成長，持續繳出亮麗成績單，身為全球封測產業的領導者，將以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。

日月光為因應極端氣候對人類帶來的威脅，也通過科學基礎減量目標 (SBTi) 設定，承諾在 2050 年達到淨零排放，同時，全球已有 11 個廠區使用 100% 再生電力或憑證，再生電力總使用量年增 38%，佔總電力使用量 18%。

日月光也擁有全台半導體規模最大的中水回收廠，大幅減低用水負擔，至今水回收總量已達 2,000 萬噸。

此外，日月光也以員工的健康為首務，在 COVID-19 爆發之際，即自行建造半導體 Class 100K 等級的無塵室環境，生產高規格醫療口罩，並導入落塵即時監測系統，確保生產作業環境品質，並無償提供給台灣約六萬名員工使用，建構安心與舒適的職場環境。

另為實現社會共好，日月光以「環保公益」、「產學教育」、「社區營造」及「對外倡議」四大發展策略，透過日月光文教基金會與日月光環保永續基金會進行多項與環境、經濟及社會效益相關的社會共榮公益專案。

如推動校園 LED 計畫、杉林國中智慧微電網建置、百萬植樹計畫、吉祥樂學等青銀共學活動等，也將數位轉型運用在環境教育公益上，建置全台灣最大的 5G mmWave +AR 實驗場域，藉由中水回收廠經驗，結合 5G mmWave 及 AR 技術，提供生動與創新的環教課程，藉以深化社會對保護水資源的意識。

張虔生強調，日月光以「整合」、「擴大」與「創新」三大策略，驅動各重要子公司及營運單位實踐 ESG (環境 Environmental、社會 Social、治理 Governance) 行動方案，積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，促進人類智能生活的福祉與便利性，以實際的行動實踐我們企業公民的角色，期盼大家都能共同茁壯成長，建構美好的未來。