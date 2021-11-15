合庫銀私人銀行揭牌 聚焦資產規劃搶高資產客戶

合庫銀私人銀行今 (15) 日正式揭牌營業，為了與市場區隔化，私人銀行經營項目將聚焦資產配置、傳承與稅務規劃等專業服務為主，透過專業團隊理財諮詢與服務吸引高資產客戶。

合庫銀表示，有別於傳統財富管理著重在個別金融商品銷售，合庫強調客戶需求優先理念，不論在投資配置、家族接班、財富傳承及法律、稅務等領域，皆提供專業多對一團隊服務模式，滿足高資產客戶「創富」、「守富」及「傳富」等三大理財需求。

金管會推動「財管 2.0」政策，吸引國人海外資產回流國內，合庫銀也獲金管會核准開辦財管 2.0 業務，今天在總行 5 樓舉行私人銀行業務揭牌儀式，宣告正式開業。

在金融商品部分，合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，將整合金控資源及跨業合作，瞄準金字塔頂端客群，商品範圍涵蓋高資產客群專屬優選外國債券、境外結構型商品、私募基金等，提升投資組合的靈活度與完整性，並導入風險控管機制，動態調整曝險比例。

此外，合庫銀也因應企金客戶對於企業經營權、家族股權的未來規劃，因此將採用財管 2.0 搭配信託 2.0 之商品服務組合，協助客戶將上一代打拚的財富，妥善的傳承到下一代。