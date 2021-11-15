康控-KY提列預期信用減損 Q3每股大虧17.49元 前三季虧掉2股本

康控 - KY(4943-TW) 今 (15) 日公告第三季財報，由於與銷貨客戶存在產品品質與責任歸屬認知上的差異，因此提列 26.3 億元預期信用減損，導致單季稅後虧損來到 27.38 億元，每股虧損 17.49 元；累計前三季虧損擴大至 31.51 億元、每股虧損 20.13 元。

康控財務長黃翹生坦言，跟客戶在產品上品質認知上的差異已經存在一段時間，最長到 1 年多，不過去年出貨比較多一點；公司內部認為，是因為疫情爆發，導致雙方溝通不順，加上通膨等因素，客戶在經營上也有壓力。

黃翹生表示，目前持續與客戶協商，並主張全數收回銷售款項的權利，未來採取一切可能，保障股東權益，此事不影響過去各期營收認列，跟客戶合作關係也未因此中斷，未來會加強雙方溝通。

針對未來營運改善措施，黃翹生指出，由於過去收款帳期較長，會跟客戶縮短收款條件，開發模具也由過去雙方分攤，改由客戶承擔，並預收款項，確保現金流，同時反應生產及材料成本，產品也將漲價。

在財務方面，黃翹生指出，已經獲得大股東支持，並給予財務承諾外，也將洽商金融機構降低利率，並規劃引進策略投資人，他認為，現在單打獨鬥的時機已經過了，必須要打團體戰，也跟客戶協商未來是否已租廠的方式，在當地就近服務客戶，避免相關情事發生。