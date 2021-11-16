〈台股盤前〉11千金比價效應可期 大盤連漲後蓄勢攻堅

台股昨 (15) 日收盤首見 11 千金，亦帶動半導體族群聯手將加權指數推升越過前高 17633 點，以上漲 116 點、收 17634 點。拜習會今登場，美股觀望，台股連漲之後，可能也會稍事休息再蓄勢攻堅。

外資買超 54.3 億元，為連二買，並鎖定航空雙雄、金融族群；投信買超 4.09 億元，也是二連買；只有自營商賣超 0.05 億元，為連三賣，三大法人昨日合計買超 58.3 億元。

外資大買聯發科達 41.9 億元，推升聯發科股價大漲 42 元收 1025 元；緯穎距離千元大關只剩 29 元，在高價股比價效應下，是否成為第 12 檔千金股備受關注。

上市櫃公司第 3 季財報公布，上市櫃公司今年前三季合計獲利達 3.22 兆元，創歷史新高；前三季五大排行榜出列，台積電穩坐獲利王寶座，大立光續為每股純益 (EPS) 王，鴻海蟬聯現金王，力旺是毛利率王，安碁則是獲利成長王。有了基本面支持，財報五天王今天股價表現可期。

整體來說，大盤已經突破 17633 點前波高點套牢區，站上四個月來的高點，在作帳、作夢雙行情催動下，台股可望在驚驚漲之下再攻「萬八」行情。