三星、LG跟進不玩？LCD產能下降 轉單中國

面對中國面板廠商的強大攻勢，三星和 LG Display 都在積極調整、重整旗下 LCD 業務。三星目前已大幅降低 7 代和 8.5 代 LCD 面板的生產量，LG Display 近期也已停止第 7.5 代和 8.5 代 LCD 面板部分生產線。

市場調研機構 IHS Markit 出具的最新報告顯示，無論大尺寸還是中小尺寸 LCD 面板，中國面板廠商的市場比重直逼日韓企業，與此同時，新產能的釋放也在進一步拉低面板價格，激烈的競爭已讓不少面板企業陷入虧損，各企業紛紛減產或轉型，甚至退出 LCD 市場。

根據韓媒報導，市調公司 DSCC 表示，隨著 2020 年韓國 LCD 生產力進一步下滑，韓國電視製造商的 LCD 面板供應鏈將有很大轉變，如三星 VD 事業部、LG 均將提高中國面板的訂單數量。

目前全球 LCD 出貨量最高仍是三星，京東方緊追後，第三則是華星光電。不過隨著三星漸漸淡出不再具競爭力 LCD 產業，轉向 OLED，甚至更高階的顯示技術發展，全球 LCD 面格版圖恐再向中國集中。

之前，松下已宣布受到來自中國、韓國和其他外國競爭對手的激烈競爭，該公司將在 2021 年停止生產 LCD 面板。松下這個意外的宣示，意味著該公司將完全退出電漿、液晶等面板的生產。

目前京東方合肥 10.5 代線第一季底產能已達 100%，主要因應 65 吋及以上超大尺吋產品；OLED 方面，公司已宣布投資 4 條第 6 代軟性 AMOLED 生產線，其設計產能均為 48K / 月，投資額達人民幣 465 億元。

至於 TCL 集團旗下華星 T6 產線主要生產 65 吋、75 吋等大尺寸電視面板，預計在今年年底可達到 90K / 月的 100% 產能。