陸股週轉率下滑 將衝擊中國郵儲銀行IPO表現

中國國營銀行之一的中國郵政儲蓄銀行，已於 2016 年在香港證交所掛牌上市，並於上個月，通過中國證監會審核，預計將於近日在 A 股掛牌上市，上市價訂為每股 人民幣 5.5 元，預期募資金額將達 人民幣 284 億元，為自 2015 年以來，A 股最大規模的 IPO 案。

據《彭博》報導，預計於近日將在 A 股掛牌上市的中國郵儲銀行 ( 1658-HK )，受到中國股市週轉率下滑、導致流動性降低之影響，再加上投資人對於新股認購的熱度降溫，預估將會衝擊中國郵儲銀行上市後的股價表現。

中國郵政儲蓄銀行亦為今年度以來，全球第 4 大的掛牌上市案，僅次於阿里巴巴 (9988-HK)、Uber(UBER-US)、以及百威亞太 (Budweiser Brewing)。

過去在中國股市，IPO 新股一直都是投資人爭相投資的標的，由於政府對於發行價格估值的限制，通常掛牌股價本益比不會超過 23 倍，且在掛牌第一天股價平均會上漲 44%，並在掛牌後的一個月，享有 400% 的報酬率。

但是，近期來中國投資人對於新股認購的熱潮明顯降溫，根據《彭博》統計，於 10 月 29 日以來，在 A 股初次掛牌的 37 檔新股當中，就有 7 檔股票的價格跌破了承銷價。

市場分析師表示，由於中國股市缺乏成長動能，投資人逐漸將資金轉向其他資產。A 股周轉率從今年 3 月高點以來一路下滑，上證指數於 8 月以來，亦僅變動了 2%。

中國 A 股周轉率下降 (圖：Bloomberg)

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，目前 A 股市場週轉率下滑、導致流動性不足，對於屬高市值股票的中國郵儲銀行而言，將會承受相當大的壓力。

週四 (28 日) 下午 14 時許，中國郵儲銀行於香港證交所股價為每股 5.12 港幣，暫報下跌 1.16%。

中國郵儲銀行香港股價走勢日 k 線圖

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