顧立雄提三招投保建議 以因應第三人生

金管會主委顧立雄今 (28) 日出席「第三人生專題論壇」時表示，台灣邁入高齡社會，使得現代人退休後，還有約 20 年可以過活，多了所謂的「第三人生」，顧立雄建議應該透過保險因應退休後生活，並提出「及早規劃長期照顧保險及優先考慮年金保險」等三招建議，以提早規劃自己的第三人生。

顧立雄表示，隨著醫療的進步和公共衛生的改善，讓人類平均壽命在持續增加，據內政部統計資料，2018 年台灣 65 歲以上人口已超過 14%，邁入高齡社會，且國人平均壽命已達 80.7 歲，且朝上升趨勢發展。長壽帶來的影響是相當深遠的，使得現代人退休後，還有約 20 年可以過活，多了所謂的「第三人生」。

顧立雄說，過去可以輕易找到許多針對不同人生階段的建議，但卻較少有人為老年期間提供完整的規劃，可以說台灣在健康及財務面等議題，仍有許多問題還未解決。

顧立雄表示，想擁有豐富第三人生，在實務上，要提前思考退休金議題，及退休後長照與醫療的需求，因此財務、醫療、照護等元素，都必須串聯起來。