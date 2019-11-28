4企業投資逾12億元 獲准進駐加工出口區

2019/11/28 16:05 鉅亨網編輯陳于晴

為因應美中貿易衝突，台商加速移回產線腳步，經濟部加工出口區管理處今 (28) 日召開入區投資審查會，核准通過 4 家投資案，總金額逾 12 億元，其中 1 家申請進駐屏東園區，另 3 家則申請遷入台中軟體園區。

加工處表示，申請進駐屏東園區的業者，主要生產可拆式活動工具櫃、昇降式電動工具桌等產品，具有多項先進專利技術，目前與國際知名品牌 Seville Classics 及 Simplehuman 等合作，並提供予 Costco、Walmart、Amazon 等通路商與電商平台銷售。

由於受美中貿易戰影響，業者將外銷歐美市場產線及訂單移回台灣，未來進駐屏東園區後，將開發智慧化、聲控等功能產品，提高產品附加價值及競爭力。

加工處指出，另外 3 家公司申請遷入台中軟體園區，其中，微聚生工是台灣本土專業微生物培養工程設計公司，專注上、中、下游各式無菌設備設計、製造及整廠輸出規劃，並提供專業的實驗、試量產、產業量化及後段處理設備與技術。