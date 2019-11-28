〈眾達法說〉明年資料中心可望新增客戶 整體營收可望再衝高

眾達 - KY(4977-TW) 今 (28) 日參與證交所 5G 主題發表會，研發及銷售工程處處長趙偉州表示，2019 年是光通訊升級年，在 5G、資料中心帶動下，明年 400G 將開始緩步成長，到 2022 年頻寬數將超過 100G，目前眾達正與一家美系客戶商談中，明年有機會取得相關訂單，且資料中心相關單價高，有助整體營收衝高。

趙偉州表示，眾達營收中，資料中心及電信約各占 25%、75%，隨著光通訊頻寬放大，明年客戶將推資料中心新品，在高單價產品帶動下，營收可望續創新高，法人則預期，未來資料中心光纖模組仍將以 32G 為主，眾達將受惠。

根據研調機構調查，截至今年第 3 季止，全球超大型資料中心有 504 座，其中美國占 38%，中國及日本則各占 10% 及 7%，主要應用在雲端運算、社交媒體、軟體平台服務、內容傳遞，預期到 2021 年超大型資料中心可望成長到 628 座。