華航和漢翔簽合作備忘綠 組航機修護團隊打國際盃

華航 (2610-TW) 與漢翔 (2634-TW) 今 (28) 日共同簽署「合作意向備忘錄」，以提升航空維修和客艙設備應用領域的技術，並強化國際競爭力，未來雙方將就航機修護、發動機修護、維修機具暨設備支援、客艙設備研發等領域進行交流，尋求更多合作發展項目。

透過這次華航和漢翔攜手密切合作，漢翔董事長胡開宏認為，將可加速達成國內在飛機及發動機修護、內裝、航空座椅開發及改艙領域的發展，滿足客戶客製化的需求。

胡開宏強調，將共組最值得信賴的航機修護團隊，而這也是響應政府「國機國造」政策的另一個練兵場。

華航董事長謝世謙則指出，飛機改裝工程對於飛機機體結構有相當大幅的變更，華航已有美國 FAA 認證的合格維修廠，維修技術與設備能量均達國際一流水準。