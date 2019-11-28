〈泰碩法說〉看好5G基地台AAU需求 新規格明年Q2量產

泰碩 (3338-TW) 為中國通訊商 5G 基地台主要供應業者，業務副總暨發言人郭尚仁今 (28) 日表示，5G 基地台中的主動天線 (AAU)，已與客戶共同開發出 AAU3.0 規格，新規格預計明年第 2 季量產，泰碩看好，除 AAU3.0 需求可望持續成長外，ASP 也將優於 100 美元。

AAU 依效能可分成 AAU1.0、AAU2.0 及 AAU3.0，一座基站配置 3 個 AAU，其中，AAU2.0 包括熱導元件和箱體散熱，泰碩是熱導元件主力供應商；AAU3.0 為高效能一體式散熱箱體，泰碩負責供應整機產品。

郭尚仁表示，中國主要客戶今年 AAU2.0 出貨量上看 5-6 萬座，為因應 5G 基站散熱需求，今年第 3 季與客戶進行技術定型，共同開發逾 20 款規格，11 月已確定量產規格，同時可進行測試、認證與試產。