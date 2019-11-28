三大法人土洋對作 賣超1.17億元 外資續加碼面板雙虎

台股今 (28) 日在權值三王普遍走弱、中小型股無力撐盤下，終場下跌 30.38 點，收 11617.08 點，三大法人合計賣超 1.17 億元，其中，外資今買超 14.62 億元，投信、自營商則分別賣超 2.81、12.98 億元，呈現土洋對作，不過外資持續加碼面板雙虎。

期貨部分，外資今日減碼多單 5484 口，多單未平倉口數降為 41713 口，投信則加碼 214 口空單，空單未平倉口數來到 18950 口，自營商減碼 781 口多單，合計多單未平倉口數 435 口。

觀察法人操作，外資近期重新關愛面板族群，連兩日買超面板雙虎，今更買超友達 28799 張，合計本周以來分別買超友達、群創各 59973、56176 張，另一方面，外資也同步加碼鴻海、聯發科，已連 4 買超。

外資今日買超前十名，友達 28799 張居冠、旺宏 13184 張、台達電 5441 張、永豐金 4690 張、鴻海 3871 張、台積電 3485 張、遠雄港 3101 張、中鋼 3050 張、聯發科 2679 張、和碩 2329 張。