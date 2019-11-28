〈新唐收購日廠〉共斥76.28億元收購 明年6月交割 營運仍虧損有待整頓

新唐最近一期自有營運資金約 14.78 億元，也曾在 9 月公告辦理現金增資，發行股數 8000 萬股，總金額約 36 億元，並將在 12 月 6 日召開股東臨時會，計畫現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 (GDR)。

MCU 廠新唐 ( 4919-TW ) 今 (28) 日公布，斥資 2.5 億 美元 ，約當 新台幣 76.28 億元，取得 Panasonic Semiconductor Solutions (PSCS) 100% 股權，不過 PSCS 仍處於虧損，新唐預計花費一段時間整頓，全案預計在 2020 年 6 月交割完成。

新唐此次收購共取得 PSCS 100% 股權、蘇州松下半導體相關設備與存貨等營運資產、Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia 的資產。

蘇州松下半導體成立於 2001 年年底，原先僅為生產製造端，但在去年 4 月成立開發中心，結合生產、銷售、製造三者結合的，主要生產車用鏡頭、車載麥克風，其中，車用鏡頭因具備高畫質、高防水性、小型化等技術優勢，且性價比高，在中國擁高市占率，對於未來新唐推廣 CMOS 影像感測器，將有一定助益。

不過，目前 PSCS 仍處於虧損，新唐將需花費時間整頓，全案預計在 2020 年 6 月交割完成，而下周股東臨時會後，也可望釋出更明確的展望。