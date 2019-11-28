六大金融遺產一站式查詢 12月啟動試辦

金管會今 (28) 日宣布，為提供民眾更便捷查詢過世親人金融遺產機制，將與財政部國稅局進行合作，並整合銀行公會等六大受理查詢機構，提供被繼承人「一站式的金融遺產查詢服務」，也就是說，存款、上市櫃股票、壽險保單、基金及信用報告等六大金融遺產，民眾不必再東奔西跑向不同機構申請查詢，只要跑一趟臺北國稅局，就可以一站式完成查詢，此便民措施將自 12 月 1 日起至明年 6 月底試辦，且首次查詢免費。

金管會表示，為使民眾更易於取得過世親人的金融遺產資訊，金管會自 2014 年起即協調相關金融同業公會及周邊機構，加強此查詢作業機制並縮短查詢時間，但是，考量民眾仍須就不同金融遺產類別，分別向不同受理機構辦理申請查詢手續，為了更簡政便民，因此請金融總會就提升資訊取得的方便性，及提高查詢的效率性進行研議。

金融總會邀集六大受理查詢機構，分別為銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心，共同組成專案小組，規劃提供民眾一站式查詢的便捷服務。