中揚光同步擴充兩岸產能 明年模造鏡片產能擬增加1倍

車載鏡頭甚至手機的 G+P(玻璃 + 塑膠) 鏡頭興起，對於模造鏡片的需求大量提升，中揚光 (6668-TW) 也擬訂投資方案，進一步加大模造鏡片的產能，除了加大台灣廠區投資力道，也將增加既有的東莞廠規模，2020 年估將放大一倍達每月 60 萬片，投資金額在 1 億元之內。

中揚光今 (28) 日出席元大證舉辦的產業座談會，會中由總經理李榮洲就擴大投資方向做出說明，李榮洲指出，中揚光的模造鏡片產能是每月 20 萬片，下月將擴大到 30 萬片，2020 年產能將增加一倍，達每月 60 萬片。

中揚光此擴張計畫，是看好車載鏡頭、手機的 G+P 鏡頭的應用，因此擴大後段成型機設置規模，且將由「一模一穴」的生產製程，發展成「一模多穴」，估計投資金額將在 1 億元內。