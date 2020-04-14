戀上這個家20年不變！玩轉異材質，老屋再逢春

20 年前的這棟老屋，在演拓設計的手中重生，也是設計師當時剛入行的作品；20 年後，房子變得更老了，屋主家中的成員以及需求也不同了，但對演拓設計的信心卻從未改變，再度交付裝修重任。演拓設計團隊展現出時間淬鍊後更成熟的設計思惟，以自然材質的混搭，如舞台劇協調銜接的每一幕，簡單乾淨卻透出東方人文質感的畫面，打造出更吻合實際生活的現代宅。





20 年前的這棟老屋，在演拓設計的手中重生，也是設計師當時剛入行的作品；20 年後，房子變得更老了，屋主家中的成員以及需求也不同了，但對演拓設計的信心卻從未改變，再度交付裝修重任。演拓設計團隊展現出時間淬鍊後更成熟的設計思惟，以自然材質的混搭，如舞台劇協調銜接的每一幕，簡單乾淨卻透出東方人文質感的畫面，打造出更吻合實際生活的現代宅。



Point 01 質樸與清透，成就主臥好風光

為了欣賞面對庭園的造景與好採光，而且女主人希望可以兼顧家人及寵物動向，主臥以大面鐵件清玻拉門去除視覺阻礙。鄰近沙發的背牆有著樸實模板美感，設計師現場臨時做出更動，塗上仿清水模特殊漆，刻意顯露原味風格。轉角柱體對外兩側也保留裸露自然水泥質感，向內兩側則以鏡面包覆了開關插座。床頭則以大圖輸出鋪敘如渲染潑墨的山水畫作，光風霽月不含人間煙火的質韻，正符合安定心神的寢臥氛圍。

Point 02 善用材質特色，凸顯主角定位

客廳以沉穩的灰為空間定調。沙發後方以美耐板、噴漆木皮層板及內嵌照明，組構出錯落有致、虛實相間的展示收納櫃，如端景般成為主角。不居中擺放的電視雖然不是家人的生活主題，以懸吊架方式讓它更顯輕盈不占空間，藉由一旁的植栽，將庭園綠意引景入室。老屋的低矮天花，則以斜天花形成視覺落差，並將各種管線隱藏其中。

Point 03 巧妙拿捏比例，色彩美而純粹

開放式的餐廚區最講求動線的順暢，爐具設置在中島檯面上，冰箱則隱入牆面中，減少忙碌烹調時來回走動的時間。天花以鏡面區隔客廳，地坪則以木紋磚與磐多魔為界，牆面則善用各種不同顏色與紋路的美耐板，打造實用又具用餐氛圍的環境，像木紋質感的中島、灰色的廚櫃與白色的展示櫃，廚具中段則以小馬賽克磚作為協調融合的轉接，以巧妙的比例拿捏，落實色彩美學。

Point 04 深木沉穩，靜心閱讀不受干擾

次臥結合書房，著重在閱讀與寧靜的氛圍。因此設計師選用顏色較深、得以表現安穩沉靜的木紋美耐板打造櫃體，地皮搭配色澤相近的木紋磚，再以一道鑲長虹玻璃的鐵件拉門劃分寢區，讓各種材質以不同比例、尺寸與規格呈現空間主角的表情。

通往地下室的牆面，為女主人懸掛一幅以西式手法畫就的中式山水作品，而她收藏多把蘊含東方雋永韻致的造型扇面也擺放在各展示櫃上，潤物細無聲的眷戀這久居多年的家。



Designer Data

演拓空間室內設計

主持設計師：張德良、殷崇淵、楊霈瀅 (寬寬)、廖文祥

Email：ted@interplaydesign.net

網址：www.interplay.com.tw

電話：+886-02-27662589、+886-04-22410178

地址：台北市松山區八德路四段 72 巷 10 弄 2 號 1 樓

部落格：interplaydesign.pixnet.net/blog

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