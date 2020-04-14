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戀上這個家20年不變！玩轉異材質，老屋再逢春

設計家 - Designer
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材質老屋室內設計設計師作品家中自然東方質感木紋美耐板氛圍主角天花牆面閱讀point

20 年前的這棟老屋，在演拓設計的手中重生，也是設計師當時剛入行的作品；20 年後，房子變得更老了，屋主家中的成員以及需求也不同了，但對演拓設計的信心卻從未改變，再度交付裝修重任。演拓設計團隊展現出時間淬鍊後更成熟的設計思惟，以自然材質的混搭，如舞台劇協調銜接的每一幕，簡單乾淨卻透出東方人文質感的畫面，打造出更吻合實際生活的現代宅。


 

20 年前的這棟老屋，在演拓設計的手中重生，也是設計師當時剛入行的作品；20 年後，房子變得更老了，屋主家中的成員以及需求也不同了，但對演拓設計的信心卻從未改變，再度交付裝修重任。演拓設計團隊展現出時間淬鍊後更成熟的設計思惟，以自然材質的混搭，如舞台劇協調銜接的每一幕，簡單乾淨卻透出東方人文質感的畫面，打造出更吻合實際生活的現代宅。

Point 01  質樸與清透，成就主臥好風光
為了欣賞面對庭園的造景與好採光，而且女主人希望可以兼顧家人及寵物動向，主臥以大面鐵件清玻拉門去除視覺阻礙。鄰近沙發的背牆有著樸實模板美感，設計師現場臨時做出更動，塗上仿清水模特殊漆，刻意顯露原味風格。轉角柱體對外兩側也保留裸露自然水泥質感，向內兩側則以鏡面包覆了開關插座。床頭則以大圖輸出鋪敘如渲染潑墨的山水畫作，光風霽月不含人間煙火的質韻，正符合安定心神的寢臥氛圍。

Point 02  善用材質特色，凸顯主角定位
客廳以沉穩的灰為空間定調。沙發後方以美耐板、噴漆木皮層板及內嵌照明，組構出錯落有致、虛實相間的展示收納櫃，如端景般成為主角。不居中擺放的電視雖然不是家人的生活主題，以懸吊架方式讓它更顯輕盈不占空間，藉由一旁的植栽，將庭園綠意引景入室。老屋的低矮天花，則以斜天花形成視覺落差，並將各種管線隱藏其中。

Point 03  巧妙拿捏比例，色彩美而純粹
開放式的餐廚區最講求動線的順暢，爐具設置在中島檯面上，冰箱則隱入牆面中，減少忙碌烹調時來回走動的時間。天花以鏡面區隔客廳，地坪則以木紋磚與磐多魔為界，牆面則善用各種不同顏色與紋路的美耐板，打造實用又具用餐氛圍的環境，像木紋質感的中島、灰色的廚櫃與白色的展示櫃，廚具中段則以小馬賽克磚作為協調融合的轉接，以巧妙的比例拿捏，落實色彩美學。

Point 04  深木沉穩，靜心閱讀不受干擾
次臥結合書房，著重在閱讀與寧靜的氛圍。因此設計師選用顏色較深、得以表現安穩沉靜的木紋美耐板打造櫃體，地皮搭配色澤相近的木紋磚，再以一道鑲長虹玻璃的鐵件拉門劃分寢區，讓各種材質以不同比例、尺寸與規格呈現空間主角的表情。

通往地下室的牆面，為女主人懸掛一幅以西式手法畫就的中式山水作品，而她收藏多把蘊含東方雋永韻致的造型扇面也擺放在各展示櫃上，潤物細無聲的眷戀這久居多年的家。


Designer Data

  • 演拓空間室內設計
  • 主持設計師：張德良、殷崇淵、楊霈瀅 (寬寬)、廖文祥
  • Email：ted@interplaydesign.net
  • 網址：www.interplay.com.tw
  • 電話：+886-02-27662589、+886-04-22410178
  • 地址：台北市松山區八德路四段 72 巷 10 弄 2 號 1 樓
  • 部落格：interplaydesign.pixnet.net/blog

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 

 