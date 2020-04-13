歷史性減產但規模仍舊不足 高盛：維持油價跌至20美元預測

OPEC+ 週日 (12 日) 達成歷史性的減產協議，每日石油減產 970 萬桶，儘管這一結果立即推升了油價，但許多分析師認為，在需求嚴重下滑之下，這樣的減產幅度顯然並不足夠，而高盛在最新的報告中，依舊維持油價仍將跌落 20 美元的預測。

OPEC+ 原定的減產幅度是 1000 萬桶，但在墨西哥堅決不退讓之下，這一數額減為 970 萬桶，由各國所分配的減幅來看，OPEC 成員國普遍減產 23%，唯獨墨西哥的減產幅度是 6%。

墨西哥守住減產底線 (圖表取自 Zero Hedge)

據《Zero Hedge》報導認為，23% 僅僅是成員的共識，並不代表實際減產數量。特別是成員國普遍對墨西哥的減幅感到失望，並希望通過最大限度地提高產量來作弊。此外，預估的每日石油需求減少是 3600 萬桶，此一減幅實在不足。

市場在減產協議宣布後劇烈波動，先是幾分鐘內大漲 8% 後轉跌，之後又逐漸回漲。依亞洲上午盤報價，WTI 原油期貨漲幅再度擴大至 5%，報每桶 23.90 美元；布蘭特原油期貨漲 3.24%，現報每桶 32.50 美元。

花旗全球大宗商品主管 Ed Morse 是這次減產後少見的多頭，他認為，減產將在下半年產生重大影響，但在市場重新平衡的過程中，短期內將會有陣痛。他將第 3 季及第 4 季的石油目標價分別拉高到 35 及 45 美元。

S&P Global Platts 全球分析主管 Chris Midgely 表示，減產不足以填補市場近期內每日 1500 萬至 2000 萬桶的供應過剩，也不足以避免 5 月份儲存空間滿溢。他補充說，除非 OPEC 采取進一步行動，否則減產不會對油價帶來可持續的的支持。

高盛商品分析師 Damien Couravalin 發表「歷史性但尚未充分削減」的報告，表示如果 5 月 1 日正式實施此一減產行動，有鑑於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特在 4 月的增產，這個產量較 4 月的峰值減少 1240 萬桶，但比起今年第 1 季平均產量的實際減幅，僅有 720 萬桶。

Couravalin 指出，另一方面，G20 國家似乎也願意減產，美國、巴西和加拿大也預計每日減產 370 萬桶，但這部分不會是自願性減產，而需要隨著時間推移而發生，伊朗部長補充說可能需要 1 年時間。

Couravalin 進一步計算後預估，如果 OPEC + 的自願減產能達到 50% 的要求，儘管加上其他國家貢獻，全球 5 月石油實際產量，只會比今年第 1 季減少每日 430 萬桶。

Couravalin 認為，目前的協議安排得太少、太遲，原油價格仍將在未來幾週內進一步下跌，他也維持長期價格跌至 20 美元的看法。