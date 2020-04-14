規模還會更大？川普爆料：OPEC+計劃減產2000萬桶

美國總統川普週一 (13 日) 爆料，OPEC+ 計畫減產規模達到 2000 萬桶，而不是目前宣布的 (近) 1000 萬桶。

石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月起每日產量減少 970 萬桶，這有史以來最大的石油減產量，比 2008 年的紀錄高出 4 倍以上。

川普週一 (13 日) 推文表示，坦率來說，OPEC+ 計畫將減產規模達到 2000 萬桶，而不是目前宣布的 (近) 1000 萬桶。

(圖片：翻攝川普推特)

川普提到：「如果這一切都能實現，世界經濟能從災難中恢復過來，那麼能源行業將會再次強大起來，而且會比目前預期的要快得多。感謝大家與我一起努力使這個巨大產業回歸正軌，特別感謝俄羅斯和沙烏地阿拉伯。」

市場分析師預期，4 月每日石油需求將減至多達 3000 萬桶，儘管 OPEC 週日達成這項歷史性減產舉措，油市仍處於供過於求的狀態。

Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，川普推文令人振奮，市場對 OPEC+ 協議的反應處於溫和，因為產油國遵守減產的程度仍存在不確定性。

Andy Lipow 稱：「有很多問題... 乃至於遵守程度和最終實際減產數量，這仍需保守以對… 未來幾個月油價出現任何上漲，都將鼓勵產油商繼續生產。」

Andy Lipow 表示：「市場正在關注美國、中國和印度，看這些國家是否會購買更多的戰略石油儲備，以釋放產能。」