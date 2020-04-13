別想得太美了？美銀：經濟不會V型復甦

在過去的三週內，股價從 3 月 24 日的低點開始大幅反彈，很大程度上歸功於聯準會 (Fed) 在近期接連推動的、超過 5 兆美元的救市計畫，人們也越來越堅信，隨著疫情趨緩，V 型復甦即將到來，不過，美國銀行卻認為，依然不可能出現 V 型復甦。

市場上越來越多的人認為危機即將結束，有部分人士認為，各國正致力扭轉武漢肺炎病例曲線，嚴格的封鎖措施也將加速疫情的進程，並帶來全球經濟 V 型復甦。

對此，美銀表示，同意上述部分說法，但不是全部。確實有許多國家和地區開始扭轉病例曲線，歐元區大部分地區的病例增長顯著放緩，而美國最大的疫情中心紐約也顯現出放緩的跡象，較早實施防疫政策的的地區像是奧地利，如今也正在討論重新開放。不過，美銀認為，死亡人數可能滯後，而醜陋的現實恐怕將持續更長的時間。

各國疫情發展週期 (圖片：zerohedge)

美銀表示，已經獲得了有關過早重新開放的危險資訊，有部分國家發現，即便是擁有比歐洲和美國更好的衛生保健系統，也很難完全重新開放其經濟。該行認為，V 型樂觀主義者似乎忘記了經濟周期的一個基本教訓，衰退是一系列的衝擊所造成的，包括像是油價飛漲、央行通膨泡沫破裂、以及現在的健康危機。在最初的衝擊消退後，經濟衰退仍會繼續一段時間，因為經濟活動的下降會觸發惡性的反饋循環，從而使寬鬆政策無法有效。

經濟活動暫停兩個月或三個月，將給市場信心留下持久的傷疤。隨著儲蓄率上升，以及可支配支出的減少，經濟體重新開放，將面對需求大幅下跌的環境。美銀認為，這表明將出現了 U 型復甦，並存在持續的、巨大的產出缺口。

而如果這種觀點是正確的，若世界也陷入了經濟收縮的泥沼中，將不會只是一或兩季而已，而是數年，這意味著聯準會迄今所做的還不夠，下一步將會是通過完全控制殖利率曲線，來擴大資本市場的國有化。

美銀表示，全球央行至今已經推出了一系列令人印象深刻的刺激措施。然而，隨著經濟衰退的深度逐漸明朗化，他們將很難止步於目前的成果。迄今為止所緩解的是基於嚴重衰退，而不是基於戰後時期的衰退。美銀認為，顯而易見的下一個步驟將是借鏡日本央行，實施殖利率曲線控制。

美銀認為，控制殖利率曲線具有許多優勢：