助擴展抗疫資金 G20計畫暫時中止窮國債務償還

據《金融時報》引述 G20 官員報導，為防止新興市場爆發債務危機，G20 打算暫緩中低收入國家的債務償還，幫助紓緩資金流動性，作為應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的計畫之一。

該項計畫預計在本週財長會議上決定，若順利獲得支持，G20 將依規定暫停主權債務償付，期限約為 6-9 個月，甚至持續至 2021 年，避免引發進一步債務危機。

自 2008 年爆發金融危機後，許多低收入國家大量舉債，然而如今全球疫情嚴峻，這些國家卻因深陷高額債務、財政赤字等，缺乏資源應對疫情所造成的經濟問題，加劇人們對債務可持續性的擔憂。

一位 G20 官員認為應給予部分國家空間，讓它們不用為現金流和償債問題而擔心，將剩餘資金用在更迫切需求。

另一位談判官員表示，該項計畫獲得強大支持，儘管一些細節仍在討論當中，但仍有信心獲得解決方案。

據估計，獲得雙邊發展援助的國家今年將向外國債權人償還約 400 億美元債務，國家間的貸款總額約為 180 億美元，除了外部債務外，國際金融協會 (Institute of International Finance) 估計，低收入國家仍須償還約 1300 億美元的國內債務，不過因部分貸款缺乏透明性，無法得知確切規模。

國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行 (World Bank) 此前聯合呼籲削減國際開發協會 (IDA) 國家之債務，以舒緩抗疫的資金流動性，不過人們認為部分債權國可能因擔心資金流向其他國家，而非用來解決疫情危機而不願配合。