偏光板供需轉趨緊張 台廠Q2醞釀漲價

新冠肺炎 (COVID-19) 影響全球偏光片廠產能，導致供應轉趨緊張，傳出中國偏光片第 2 季將調整偏光板，平均漲幅 3-5%，傳台廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 價格也喊漲，業者也回應，確實有計畫。

據了解，受疫情影響，第 1 季全球偏光片稼動率低，加上中國各地封城，拉長物流運輸時程，原物料庫存轉趨緊張，雖然 3 月企業陸續復工，加速生產遞延產品、運輸，但 3、4 月偏光片供需仍緊張。

誠美材表示，受短期供給吃緊、遞延訂單出貨影響，整體偏光板市場第 2 季確實有漲價趨勢，但還在跟客戶討論，市場則估，平均漲幅至少 3-5% 。

明基材指出，因應客戶需求，持續維持高稼動率，也將朝高值化、高階機種來推廣，反應偏光片價值，但近期面板市場有壓，加上疫情仍具不確定性，將隨時滿足客戶需求。

展望今年，誠美材和明基材因產能集中台灣，受疫情影響較小，雖然奧運延期，第 2 季面板需求降低，但近期在宅經濟、遠距應用帶動下，筆電、平板需求持續成長，有助偏光板廠營運。

偏光板廠 3 月營收回溫，明基材 3 月合併營收達 14 億元，月增 46.18%、年增 24.92%，累計第 1 季營收達 34.43 億元，季增 2.32%、年增 1.53%；誠美材 3 月營收 7.93 億元，月增 57.6%、年減 43.8%，累計第 1 季營收 19.49 億元，季減 47.5%、年減 51.6%。