中國商務部終止立式加工中心機反傾銷調查 台廠鬆口氣

台灣區工具機暨零組件同業公會今 (13) 日表示，中國商務部今天已公告，終止對原產於日本及台灣的立式加工中心機反傾銷調查，工具機暨零組件公會對此表達感謝，而中國商務部撤銷反傾銷調查，也讓出口立式加工中心機的台廠鬆口氣。

台灣區工具機暨零組件同業公會表示，中國商務部根據《中華人民共和國反傾銷條例》第 27 條規定，鑒於被調查產品未對中國大陸產業造成實質損害，調查機關決定自公告發佈之日起，終止對原產於日本及台灣地區的進口立式加工中心機反傾銷調查。

對此，台灣區工具機暨零組件工業同業公會表示，衷心感謝調查機關做出的完整與充實披露，充分考慮本會代表台灣工具機業者在調查過程中，所遞交的無損害抗辯意見，此裁定充分表明調查機關裁定符合中國反傾銷法律，及 WTO 反傾銷協議所主張的公平、公正與公開原則。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會並說，未來公會及會員企業，將持續與中國國內機床加工中心企業及下游企業真誠合作，努力創新，維護加工中心行業在中國國內市場、及全球市場的繁榮與穩定。

中國先前對原產台灣的立式加工中心機啟動反傾銷立案調查，申請人主張對日本課徵反傾銷稅率達 119.68％、台灣 11.34％，業者擔憂恐明顯衝擊營運。而在中國商務部終止反傾銷調查後，有在中國市場銷售立式加工中心機的上市櫃台廠，包括東台 (4526-TW)、程泰 (1583-TW) 與百德 (4563-TW)，均將因此鬆口氣。