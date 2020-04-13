武肺+緊急事態 日本國際航班大砍9成

根據《路透社》報導，日本航空業的兩大巨頭全日空 (ANA，9202-JP) 與日航 (JAL，9201-JP) 在週一 (13 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行等影響，國際航線將有進一步的減班或取消。在 5 月與黃金週前後，大約會較以往減少 9 成左右航班。

近來由於武漢肺炎全球大流行影響，造成各國間彼此禁止旅客往來。還有日本政府為避免醫療體系崩壞，首相安倍晉三在 4 月 7 日的時候，依法針對肺炎疫情較為嚴重的 7 個行政單位發布了緊急事態宣言，要求民眾減少外出，效期持續到 5 月 6 日為止，而後續也有更多的地方政府加入了該行列。

在這樣的影響下，往年都有大量日本民眾出國遊玩的黃金週，在今年也一反常態，相關的國外旅遊需求大減。

日航就決定在今年 5 月 1-31 日間，停飛羽田 - 雪梨等的大洋洲航班，還有夏威夷、關島航班也都將暫時取消。該公司 5 月份的國際航班，要較原先計畫少 94%。

全日空也決定從 4 月 25 日至 5 月 15 日為止，只有成田 - 洛杉磯、羽田 - 曼谷的航班維持以往數量，而其他的國際航班則將減班或停飛。

武肺 + 緊急事態 日本國際航班大砍 9 成 (圖片：AFP)

另外為維持物流營運，兩家航空公司也都會在部分的客機上頭保留載貨空間，以確保物流的正常作業。

全日空與日航表示，目前 5 月份的訂位量較去年同期減少 7 成左右，在緊急事態宣言結束後的 5 月 7 日起還有客人預約。但如果當局在屆時宣布延長，或肺炎疫情出現進一步的惡化，也可能出現臨時取消的情況。