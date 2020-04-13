疫情使ASML延遲出貨EUV設備 三星較台積電更受衝擊

荷蘭艾司摩爾 (ASML) 是全球唯一的極紫外光 (EUV) 設備生產商，主要被用於半導體生產，然而，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，該公司設備出貨延遲，將對包括三星電子和台積電 (2330-TW) 在內的全球主要半導體生產商造成衝擊，有專家指出，與台積電相比，出貨的延遲將對三星造成更大的衝擊。

受疫情影響，ASML 設備交貨延遲，迫使這兩家代工巨頭改變研發生產計畫。台積電正在考慮將 3 奈米半導體的生產測試從 6 月推遲到 10 月。三星電子原定於 2020 年開始量產 5 奈米半導體，也將因此不可避免的遭到延後。

報導指出，在這種情況下，三星電子業務遭受的衝擊將比台積電更大。去年，以台積電為首的台灣半導體公司席捲了 ASML 的 EUV 設備，購買規模佔 ASML 總銷售額的 51%。三星則佔 ASML 總銷售額的 16%。由於三星去年購買的 EUV 設備也包括用於 DRAM 生產的設備，因此與台積電相比，三星購買的 EUV 設備並不足夠。

台積電計劃在 2020 年第二季為蘋果、高通、華為和 AMD 等科技大廠生產 5 奈米半導體，比三星領先一步，至今三星尚未提出大規模生產 5 奈米產品的詳細時間表。

根據市場研究機構 TrendForce 的數據，台積電在 2020 年第一季的晶圓代工市占率，較上一季增加 1.4 個百分點至 54.1%，而三星電子則下跌 1.9 個百分點至 15.9%。如果三星電子未能在技術上領先，則與台積電的市占率差距將不可避免地擴大。如果三星電子在與台積電的微製造競爭中落後，那麼很可能將流失蘋果和高通等 IT 業領導者的半導體訂單。

先前，三星電子董事長 Kim Ki-nam 在 3 月份的股東大會上曾表示：「三星電子與台積電在代工業務方面存在差距，但我們將通過在新工藝製程技術取得的領導地位來發展代工業務。不過，如果 EUV 設備的引進延遲，公司恐怕將無法在新一代的製程中佔據領導地位