緯軟今年重管理 追求穩健獲利

緯創 (3231-TW) 旗下資訊服務商緯軟 (4953-TW) 今 (13) 日召開業績發表會，董事長暨總經理蕭清志表示，緯軟有離岸、遠距交付機制，可望降低疫情影響，展望今年，雖然有疫情干擾，但將持續調整體質追求穩健獲利，看好 5G、AI、IoT 等中長期發展。

蕭清志表示，2 月就啟動離岸、遠距交付相關機制，將疫情影響降到最低，3 月營收陸續回溫，復工率已達 9 成，4 月更進一步提升，除武漢仍有小狀況外，其餘地區都已復工。

展望今年，蕭清志指出，雖然中國新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已緩和，但歐美等其他地區仍不明朗，因此將持續審慎應對疫情，今年將不像過去 2 年營收大幅成長，將著重管理、風險等基礎建設。

蕭清志預期，疫情是短期影響，雖然大環境仍具不確定性，但看好中長期 5G、AI 人工智慧、IoT 仍具潛力，將調整客戶名單，積極布局具成長領域。

至於去年第 4 季獲利衰退，蕭清志表示，是因有客戶調整外包給緯軟的工作內容，相關成本反映在當季因此獲利下滑，並不是被搶單。

緯軟去年營收 53.23 億元，年增 34.7%，毛利率 24.5%，年增 1 個百分點，營益率 8.2%，年增 3 個百分點，稅後純益 4.13 億元，年增 63.2%，每股純益 6.23 元，其中，營收、獲利皆創歷史新高。