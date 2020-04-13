俄基金RDIF : OPEC+減產協議有望挽救美國2百萬的就業人口

石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國於週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，並達成史上規模最大的減產協議。根據協議內容，共 23 個產油國同意於 5 月至 6 月期間，每日減產規模達 970 萬桶，對此，俄羅斯直接投資基金 (RDIF) CEO Kirill Dmitriev 表示，該減產協議有望挽救美國 2 百萬的就業人口。

美國總統川普亦參與此協商，並在協議達成後於推特發文表示，該減產協議有望挽救美國能源部門成千上萬個就業機會。

Dmitriev 於週一 (13 日) 樂觀表示，該協議所能挽救的就業人口將有望達到 2 百萬人，遠超過川普總統的預估值。

Dmitriev 指出，美國石油與天然氣產業的總就業人口為 1 千萬人，但減產協議所影響的範圍，亦將擴及至其他產業，預期對於就業市場所造成的影響將更為龐大。另外，Dmitriev 表示，俄羅斯的就業人口亦將受惠於該減產協議。

自 3 月初以來，由於沙烏地阿拉伯及俄羅斯之間的石油價格戰，導致國際石油價格重挫，並對於美國頁岩油生產商造成嚴重的威脅，由於美國生產商的成本較高，因此，當原油價格低於每桶 50 美元時，將難以達到損益兩平。

自今年以來，原油價格已下跌超過 50%，Dmitriev 表示，OPEC+ 的減產協議，將可對原油價格提供相當有力的支持。若沒有該協議的支持，則油價將可能跌破至每桶 10 美元以下。

Dmitriev 指出，若包含 OPEC+ 以外的其他國家，則每日的石油總減產規模將有望超過 1500 萬桶，除了美國之外，挪威及巴西亦將減少石油的生產量。

大西洋理事會 (Atlantic Council) 的 CEO Frederick Kempe 表示，石油的減產量有可能達到每日 1800 萬至 1900 萬桶，但儘管如此，石油需求量的下跌幅度卻更為龐大。