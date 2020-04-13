〈美股早盤〉OPEC+達減產協議 道瓊早盤仍跌逾百點

OPEC+ 於週日 (12 日) 敲定史上最大的減產協議，共 23 個產油國同意 5 月至 6 月期間，每日減產規模達 970 萬桶。

另外，白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 於週日 (12 日) 表示，美國的肺炎疫情呈現放緩的跡象，預期最快自 5 月份起，將有望重新開放經濟活動。

儘管如此，由於疫情的發展仍具不確定性，週一 (13 日) 美股結束上週的漲勢，開盤四大指數皆下跌，其中卡特彼勒下滑 -6.11%，並拖累整體道瓊指數開盤下跌超過 100 點。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，美國的累計確診病例已接近 55 萬例，死亡病例已超過 2.1 萬例，且疫情重災區紐約州的確診病例已超過 18.9 萬例。

此外，儘管歐洲疫情仍舊嚴重，但部份歐洲國家已開始考慮逐漸放寬封城措施。義大利總理宣佈將封鎖令延長至 5 月 3 日，但自 3 月 12 日以來關閉的一部份企業，將獲准在週二 (14 日) 重新開業。另外，西班牙非核心產業的工作人員，亦將於 4 月 13 日起逐漸恢復生產活動。

OPEC+ 減產協議

石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月起每日產量減少 970 萬桶，這是 OPEC+ 史上最大的減產舉措，佔全球石油產量 13%。

其中，墨西哥將削減每日產量 10 萬桶，這比先前預期的 40 萬桶還要少。但美國伸出援手，保證日減 30 萬桶來彌補墨西哥的不足。

截至台北時間週一 (13 日)22 時許：

道瓊指數下跌 179.85 點或 -0.76%，暫報 23539.52 點

那斯達克下跌 36.73 點或 -0.45%，暫報 8116.85 點

標普 500 下跌 17.92 點或 -0.64%，暫報 2771.90 點

費半下跌 12.99 點或 -0.81%，暫報 1588.99 點

台積電 ADR 上漲 0.77% 至每股 48.71 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.754%

紐約輕原油上漲 2.59% 至每桶 23.35 美元

布蘭特原油下跌 0.16% 至每桶 31.43 美元

黃金下跌 0.96% 至每盎司 1736.05 美元

美元指數上漲 0.06% 至 99.567 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

卡特彼勒 (CAT-US)

卡特彼勒早盤下跌 6.11%，達 117.36 美元。

美銀美林 (BofA) 分析師 Ross Gilardi 於週一 (13 日) 調降卡特彼勒的股票評級，由「中性」下調為「劣於大盤」，目標價為每股 115 美元。

儘管在過去，大規模的財政刺激政策、以及央行的貨幣寬鬆政策，皆對於該公司股價有利。但 Gilardi 表示，由於能源及採礦公司皆面臨資本支出的大幅削減，預期將對重型工業設備製造公司卡特彼勒的市場造成嚴重衝擊。

波音 (BA-US)

波音早盤上漲 1.40%，達 154.00 美元。

據《華爾街日報》報導，由於肺炎疫情重創航空產業，波音預計將縮減員工薪資的 10%。波音於全球共有約 16 萬名員工，由於商用飛機部門面臨嚴重的財務壓力，因此薪資調降的計劃主要將適用於該部門。

由於疫情造成航空旅客數的大幅下滑，目前波音並未生產任何商用飛機。波音的競爭對手空中巴士 (Airbus) 於上週表示，全球需求的下降，預期將導致訂單取消或延後交貨，因此，計劃將削減 3 分之 1 的商業飛機生產。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 0.37%，達 104.08 美元。

為了防止疫情的擴大，美國迪士尼主題樂園已於 3 月中旬關閉至今，該公司於週日 (12 日) 宣佈，自 4 月 19 日起將針對 4.3 萬名員工實施無薪假。迪士尼亦與美國服務貿易理事會工會 (Service Trades Council Union) 達成協議，在員工放無薪假的期間，將維持健康保險及其他福利的支付。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Chaikin Analytics 首席執行長 Marc Chaikin 表示，各國所採取的各項抗疫工作，目前已逐漸發揮成效。但是，經濟活動重新開放的日程、以及疫情對於經濟所造成的影響，仍舊是未知數，因此呼籲投資人應保持警覺。

另外，Chaikin 亦表示，儘管上週美股呈現上漲趨勢，但隨著本週美國財報季的開始，預期企業的財報表現將可能再次造成投資人的失望。

高盛集團策略師 David Kostin 於週一 (13 日) 表示，受惠於美國政府史無前例的政策支持，疏緩了經濟及金融市場的風險，若在美國重新開放經濟活動後，並未發生第二波的感染，則股市再創新低的可能性將大幅減少。

高盛集團於先前預估 S&P 500 指數恐將於短期下探至 2000 點，但受惠於聯準會及國會的經濟刺激政策，高盛表示該預估值發生的可能性相當低。

另外，雖然預期美企於 Q1 的獲利表現不佳，但高盛表示，企業的財報表現將不會對股市造成重大的負面影響，並將 S&P 500 指數於年底的預估值，維持在 3000 點。