福特預估Q1營收年減15.7% 稅前淨損恐達6億美元

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球蔓延，並對於汽車產業的生產及銷售皆造成衝擊，福特汽車 (F-US) 於週一 (13 日) 表示，預估第一季的稅前淨損規模將達 6 億美元，另外，福特預估 Q1 營收為 340 億美元，較去年 Q1 的 403 億美元下滑 15.7%。

受到該利空因素影響，福特股價應聲下跌。於週一 (13 日) 台北時間晚上 11 時許，福特股價下跌 5.04%，達每股 5.09 美元。

福特股價日 k 線圖 (圖：Investing.com)

自今年以來，福特的股價已下跌了 44%。由於肺炎疫情衝擊全球汽車市場，信評機構標普全球 (S&P Global) 於上個月將該公司的信用評等下調至垃圾等級。

另外，福特亦表示，第一季的汽車批發銷售與去年相比大幅下滑 21%，肺炎疫情導致福特被迫關閉北美及歐洲的工廠，目前只有位於中國的營運據點，仍在生產及銷售汽車。

目前福特的資產負債表上現金為 300 億美元，其中包含上個月所動支的貸款額度 154 億美元。福特的 CEO Tim Stone 表示，將會採取更多的募資管道增加帳上現金，以強化公司的資產負債表、增加流動性，並提升財務上的彈性。

此外，據《彭博》報導，由於美國失業人口大幅攀升，預期汽車的消費需求將持續萎縮。於 3 月份的最後一週，美國二手車銷售大幅下滑了 64%，銷售價格則於近幾週以來，下跌了約 10%。

美國汽車數據公司 Cox Automotive 的執行副總裁 Dale Pollak 表示，預估在未來的六個月，汽車市場的供應量將會大幅增長，但由於銷售恐將維持低迷的態勢，預期將會導致庫存量的增加。

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