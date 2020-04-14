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〈紐約匯市〉減產協議低於預期 美元疲弱 大宗商品貨幣利好 

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉減產協議低於預期 美元疲弱 大宗商品貨幣利好(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉減產協議低於預期 美元疲弱 大宗商品貨幣利好(圖片:AFP)
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澳幣美元匯率石油產量疫情強生英鎊紐幣歐元避險日圓大宗商品貨幣COVID-19

週一 (13 日) 美元大致持平，美元指數微跌 0.02% 至 99.487，上週末石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等其他非 OPEC 產油國達成創紀錄的減產協議，未能抵銷市場對全球燃料需求銳減的擔憂，但減產協議有利大宗商品相關貨幣，紐幣澳幣走揚。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週一澳幣美元從四週高位回落，上漲了 0.57% 至 0.6386 美元，而紐幣下跌 0.21% 至 0.6072 美元

 OPEC + 共 23 個產油國於週日 (12 日) 召開緊急視訊會議，同意 5 月至 6 月期間每日產量減少 970 萬桶，創下該聯盟史上最大規模的減產協議，儘管減產 970 萬桶比起早前曾宣稱的日減千萬桶協議少，但依舊佔了全球石油產量 13%。

其中墨西哥每日減產量為 10 萬桶，比先前預期的 40 萬桶還要少。

大和證券駐東京的外匯分析師石木幸男 (Yukio Ishizuki) 表示​​：「最初反應顯示，市場對石油需求下滑的擔憂，比達成的減產協議影響力更大，但這從而支撐了避險日圓的上行」

週一 (13 日) 美元日圓下跌 0.65%，來到 107.75 日圓

週日美國武漢肺炎死亡人數報 1513 人，是自 4 月 6 日以來的最小增幅，最高死亡人數仍遍佈在紐約和其周邊等高密度人口地區，紐約人口約 840 萬人，為美國人口最多的城市。

金融市場仍充滿不確定性，為了控制疫情而實施的社會疏離政策，使全球經濟陷入嚴重衰退。

週一復活節美股休市，澳洲、紐西蘭、香港和歐洲市場交易清淡，適度增加了風險資產，削弱美元避險地位，美元有所回落。

道明證券 (TD Securities) 全球外匯策略主管 Mark McCormick 表示：「過去一週沒有出現大新聞，對市場來說是好消息，進而增加了風險資產」

Western Union Business 的高級市場分析師 Joe Manimbo 表示：「美元在復活節假期交易中小幅上漲。美元歐元和大宗商品相關貨幣的漲幅提振了美元，然而美元日圓英鎊走軟」

強生出院 英鎊走強

週一英鎊美元匯價飆升至 1.2500 水平以上，英鎊美元上漲 0.43% 至 1.2560，由於投資人對美元流失興趣，加上強生出院等好消息，英鎊攀升至一個多月以來的最高水平。

週日 (12 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 於下午正式康復出院，儘管強生還須休養數週，而外交大臣拉布 (Dominic Raab) 將繼續暫代首相職務。

與此同時英國的疫情，已於復活節當天肺炎死亡病例正式突破「1 萬人」大關，在全國醫事防護狀備見底、疫情地圖也從倫敦向外擴散的狀態下，英國的嚴峻挑戰卻正要展開。

週一英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 向內閣成員表示，因疫情實施的國家封鎖措施，恐導致今年英國第 2 季 GDP 萎縮幅度高達 30%。

疲弱的美元也未能推升歐元歐元美元週一下跌 0.23% 至 1.0910 美元，接近一週多來的最低水平。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
歐元美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

儘管油價下滑，加幣依然上漲，美元加幣下跌 0.44% 至 1.3894 加幣。主要石油生產國相關貨幣於上週五走高，但由於投資人規避了風險資產，抵銷了週一漲幅；美元兌挪威克朗上漲 0.24% 至 10.21；美元兌墨西哥披索上漲 0.44% 至 23.43。

過去幾週聯準會 (Fed) 祭出的多項刺激措施，也令美元疲軟，解決了部份美元需求大增而造成的流動性緊縮。

McCormick 說道：「不過這現象只是暫時的，隨著疫情結束後，市場將不得不處理委靡的經濟數據，和 COVID-19 的財政刺激措施回收後市場的不確定性，我們預計美元將迎來另一波暴漲」

截至週二 (14 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.487。

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0910 美元。-0.23%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2560 美元。+0.43%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6386 美元。+0.57%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3894 加幣。-0.44%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.75 日圓。-0.65%