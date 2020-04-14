〈每日外資外匯觀點〉股市多頭氣勢升溫 美元避險失勢

美國新增武漢肺炎 (COVID) 確診病例有放緩的趨勢，主要發達國家出現疫情高峰轉折，帶動市場偏好升溫，美股 Nasdaq 指數週一 (13 日) 尾盤由黑翻紅，美元指數進一步下跌至 99.15 附近。

美元指數日 K 線圖。(圖：AFP)

高盛分析師 David Kostin 認為，市場崩盤最差時刻已過，聯準會史無前例的政策支持加上新增確診曲線趨平，已大幅降低美國經濟和金融市場下行風險，標普 500 指數已脫離熊市曲域，如果美國重啟經濟後未再出現第二次新增確診高峰，不太可能再出現跌破 2000 點。

摩根大通表示，近斯美國確診人數的總量仍在快速增加，但許多州的增速正在放緩，股市的跌勢有望隨此趨勢放緩；Fundstrat 研究主管 Tom Lee 也認為，紐約州的疫情高峰可能比州長庫莫預期的要來得早，隨著美國醫療危機放緩，股市多頭氣勢正在升溫。

各地封城鎖國已將全球經濟拖入嚴重衰退，疫情仍令金融市場緊張不安，但新增確診病例放緩提振了風險資產，而作為避險資產的美元近期則小幅走低；聯準會向金融體系大量注入美元，以解決流動性短缺問題，同時也讓美元承受壓力。

道明證券全球外匯策略主管 Mark McCormick 表示，過去一週以來，市場「沒有消息就是好消息」，提振了風險資產。預期嚴重疫情不會持續太久，市場將不得不應對經濟數據隱憂以及在疫情退出策略的不確定性，這是一場斷斷續續的演出，預期美元將會再度上漲。

Dailyfx 網站文章指出，聯準會貨幣供應極度寬鬆，美元需求急迫性下降，中斷美元升值步伐，一旦風險偏好升高、股市下跌，市場「美元荒」可能再現。