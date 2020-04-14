美銀喊賣卡特彼勒：疫情結束 工業股也難復甦

當時局惡劣的時候，投資者向來尋求對經濟敏感的工業股，因為在情況好轉時，這類股通常會從低迷時期的低谷飆高，但這回恐怕不一樣，主要原因是能源價格前景黯淡。

美銀看跌 Caterpillar (CAT-US)，美銀分析師 Ross Gilardi 週一將其股票評級自「持有」降為「賣出」，目標價僅 115 美元，非常接近當前價格，他認為即使武漢肺炎 (Covid-19) 大流行過後，全球經濟重啟，重型機械製造商的前景也不會改善。

Gilardi 週一研究報告指出，「向來習慣的操作手法是在經濟衰退低谷時買進 Caterpillar，接著全球央行會挹注大量貨幣和財政刺激措施來導引全球復甦，但這回我們不認為這論點可行。」

即使 OPEC 與俄國已在週末同意減產，國際基準原油價格今年迄今跌幅仍超過 60%，低油價意味著石油生產商現金流下降，而這會使他們縮減資本支出預算，進而縮限對 Caterpillar 產品的需求。

Caterpillar 營收額約莫 1/3 來自其能源和運輸部門，來自 CAT 能源顧客的營收即歸屬該部門，該部門支援石油和天然氣公司以及海運和鐵路公司，Caterpillar 對應產品包括天然氣渦輪機和發電機以及活塞引擎等。

「雖然 Caterpillar 只有 10% 營收直接來自石油和天然氣，但其營建和採礦產品也在很多地方也涉及能源領域。」

Caterpillar 股票也有正面消息，Gilardi 指出該股收益率約 3.6%，且公司資產負債表依然強勁，但以現今市場上可以有更高的收益率，例如 Caterpillar 的能源和運輸業務的客戶 Energy Transfer(ET-US) 收益率約為 20.4％。

Energy Transfer 屬於責任有限公司 (MLP)，能源界常見此類公司，因其結構能避免企業獲利和支付給投資者的股息被雙重課稅，MLP 股票收益率通常高於普通股，但近幾週 Energy Transfer 與 Caterpillar 之間的差距越來越大，Caterpillar 僅 3.6% 的股息收益，單就此點美銀就無法推薦買進該股。

Caterpillar 週一遭美銀降級後重挫 8.7%，今年迄今股價跌幅約 21%，較道指和 S&P 500 指數的同期跌幅深邃。

該股 2021 年預估本益比約 14 倍，與其他工業股相似，但不及廣泛市場約莫本益比 16 倍的估值。

Gilardi 的論點非特立獨行，華爾街給予 Caterpillar 買進評級的分析師不到 50%，而道指成分股內獲有買進評級的股票占比為 55%。

本月稍晚 Caterpillar 將公布第一季財報，這將是 Caterpillar 股東下一樁大事，但如同面臨現今高度不確定性的其他企業，Caterpillar 也撤回了 3 月時做出的全年財測。在 Covid-19 大流行之前，該公司管理層預期今年每股獲利 9.25 美元。

投資者將靜待其獲利前景的最新消息，以及包括基礎設施支出在內的政府刺激方案對其今年業務的影響。