疫情後恢復生產 iPhone中國出貨量強彈

據《彭博社》報導，隨著全球第二大經濟體中國在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情停工後，中國政府正努力重啟復工，拉升了蘋果 (AAPL-US) iPhone 中國 3 月出貨量有所回溫。

《彭博社》根據中國政府智囊機構信通院的月度數據計算，3 月份蘋果主打商品 iPhone 的出貨量較去年同期增長了 19%，達到 250 萬台。此外，信通院也表示，包括 Android 在內的整體智慧型手機出貨量萎縮了約 22%，至 2100 萬台。

在今年 2 月份，受到為遏制疫情持續擴散，政府祭出封鎖措施，對製造業帶來衝擊最大，再加上工廠因中國農曆新年假期休息而關閉，iPhone 的 2 月份出貨量年減了 60% 以上。

蘋果在中國的組裝廠主要是鴻海富士康，該廠在 2 月至 3 月期間緩慢地陸續恢復運營。據地方當局的網站表示，截至三月下旬，在鄭州的「iPhone 之城」，已有 20 萬名工人返回生產線，官方指出，目前工廠每日出貨近 30 萬部 iPhone，與疫情爆發之前的產量差不多。

據悉，蘋果正在準備重新設計旗艦 iPhone，並借鑒最新版本的 iPad，作為秋季即將發表的重大更新的一部分，預期該公司將在秋季推出首款 5G 手機，並發布兩款新設備。

知情人士表示，由於武漢肺炎疫情大流行造成的破壞，部分新版 iPhone 有可能比正常情況晚幾個星期發布，但仍將在秋季時間發布。知情人士指出，蘋果目前尚未通知供應商任何重大延誤。

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