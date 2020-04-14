市場漸回穩！紐約Fed減少回購操作次數

聯準會紐約分行週一 (13 日) 表示，因近期附買回市場狀況更加穩定，市場氣氛有所改善，倫敦銀行同業拆放利率 (Libor) 等其他指標回到壓力較小水平，回購利率得到控制，Fed 紐約分行決議降低回購操作頻率。

紐約 Fed 分行週一表示，自 5 月 4 日起，將每日兩次的隔夜附買回協議 (overnight repo) 操作，改為每日一次；三個月期的回購操作的頻率將從每週一次降至每兩週一次，一個月期回購操作將維持每週一次。

為了支撐受到疫情重創的經濟，美國聯準會 (Fed) 宣布透過回購工具提供總額 1 兆美元的隔夜資金，以及總額高達 5000 億美元、每週幾次的定期附買回。

鑒於市場需求下降，紐約 Fed 分行計畫逐步減少回購操作，但仍將繼續支持市場，並持續根據需求調整回購步調。

道明證券美國資深利率分析師 Gennadiy Goldberg 表示：「操作頻率已大大降低，但 Fed 透過定期和隔夜回購操作，維持充足的儲備供應。」他補充：「當然，若需要的話，Fed 也能夠輕易地提高操作頻率。」

自 5 月 4 日起，Fed 每日將進行一次而非兩次的隔夜回購操作，這能將可用資金減少一半，至 5000 億美元。

聯準會的回購操作規模，最初是在去年 9 月融資市場動蕩後啟動的，而目前的規模遠超過疫情爆發前水準。回購操作也伴隨著 Fed 一系列支持措施，包括量化寬鬆 (QE) 政策和各種支持信貸市場的舉措。

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