美國各州「組隊」計畫經濟解封 將與川普發生衝突？

一些美國最有權勢的州長表示，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情有所緩解，他們將組建區域聯盟，協調學校和企業的重新開放事宜，而此舉可能與美國總統川普發生衝突，因為川普已表示，只有總統才有將經濟解封的權力。

隨著病例數據顯示，武漢肺炎的在美傳播可能已趨近平穩，故地方首長們面臨的壓力正越來越大，因民眾要求地方政府儘速規劃一條令生活恢復正常的道路，而州與州之間的封鎖持續時間越長，對經濟的衝擊就會越大，但是過早取消居家限制，則可能會導致疫情捲土重來。

這種緊張局勢在週一 (13 日) 顯露無遺，週一東、西海岸的州長們宣布「共同組隊」，表示各州將共同協調逐步放鬆對旅行和商務的限制，但是在這之前不久，美國總統川普才表示，只有他才有權決定何時該讓國家恢復正常化。

川普表示，白宮將在幾天之內，為希望開始鬆綁社會隔離措施的州長發布指示，川普並指出，他也希望「提前」重新開放美國。

川普說道 :「我們非常接近完成重新開放國家的計畫，甚至希望提前完成，我們很快將敲定新的非常重要的指導方針，以向州長們提供開放各州所需的信息。」

紐約州長庫莫則指出，雖然他還沒有與川普總統商談過解除封州之計畫，但是他保留如果聯邦政府提出可行解決方案，他會讓渡州權的可能性。

庫莫說道：「如果白宮表示將實施一個聯邦計畫，且如果該計畫符合憲法和法律，那麼這個權限將勝過州。」

美國各州州長的組隊，反映了美國民眾正強烈想要重返工作崗位，但此時此刻紐約州仍是全球疫情重災區，週一 (13 日) 紐約州武漢肺炎死亡病例數再度新增了 671 例，累計共超過 1 萬例，且在週一之前，紐約州新增死亡病例已連續六天超過 700。

資料來源：Nys DOH、New York Times

疫情不會終結、改著眼接受低度感染率？

庫莫表示，由於目前 COVID-19 病毒仍沒有疫苗，且疫苗量產至少仍需 18 個月，故疫情估計「沒有終結的一天」，所以復工必須是謹慎和漸進的，並且要由專家而不是政治來帶領。

庫莫指出，在理想情況下，復工計畫還應該包括更廣泛的病毒篩檢，以使那些沒有這種病毒的人、以及那些已經康復並且現在可能對病毒具有抵抗力的人優先復工。

而病毒的持續傳播，儘管速度減慢，但引發了一個問題，即在正常情況下哪種感染率被認為是可以接受的？以及目標是完全預防感染，還是疫情得到控制令醫療系統可以應對工作量即可？

目前為止，白宮與各州政府並未對上述問題作出解釋，庫莫只回應表示，解除封州的計畫必須緩慢進行，同時要注意病毒感染率。

庫莫說道：「你將開始對經濟活動打開閥門，將非常緩慢地重新打開閥門，重新打開經濟領域，重啟更多必要性工作，小心翼翼地、緩慢地、明智行事。」

庫莫表示，而一些數據也正表明情況正在改善，住院治療數據繼續趨於平緩，入院總人數實際上穩定在 18000 人，加護病房患者和插管患者自週日 (12 日) 以來呈下降趨勢，到目前為止，這些數字已經遠遠低於官員們最初預期的水平。

庫莫說道：「我們今天一直在談論一個事實，這就是紐約州相信在新增病例方面已經達到了平穩狀態，病毒感染人數並沒有下降，但是也沒有以相同的速度上升，故我們認為這是一個穩定狀態，在一個充滿糟糕選項的世界中，這是相對的好消息，所以我們應該開始著眼於重新開放、解除封州。」

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