台指結算前 打破區間悶鍋？看外資與國家隊角力

明日有台指期結算，周四有台積電法說，台股下半周變數增多前，短線陷入區間狹幅盤整，昨日以 10099.22 點作收，成交值縮至 1186.85 億元。今日能否在台指期結算前，打破這個區間悶鍋？得看外資與國家隊的角力。10100 仍是關鍵整數區，關鍵點位仍為 10128、10171 與 10226 點。

台股今日如要北上衝破悶鍋，第一要務就是站穩 10100 點，10085 與 10128 點為兩端哨站，站穩後續往 10149、10171 點挺進，才可續攻 10200 點關卡，10226 點站上才確認收復 10200 點，多方最好能一鼓作氣衝過 10265 點，短多才可望續往 10300 點以上衝關。10359 點為闖關 10400 點關卡前最重中途站，10422 點灘頭堡為中線多空爭戰位置。如 10085 點未能守住，需提防回測 10058 點與 10026 點，10026 點也是萬點關卡能否站穩的最重要指標，萬點最後守護區為 9988 點。如再回檔，萬點之下的關鍵位置，包括 9954、9900 點，如再棄守 9900 點需提防南下列車加速，如再棄守 9866 與 9814 點，多方本波攻勢將告一段落。

國安基金昨日公布，自 3 月 19 日至 31 日，進場金額為 7.57 億元，但帳面獲利已達 4737 萬元，獲利率 6.25%，但對投資人來說，更重要的應是國安基金委員一致通過，繼續授權國安基金進場，直到疫情結束。也就是確定國安基金已有轉為長期抗戰的準備。因此短線上，如外資仍未認錯回頭，國家隊仍將繼續扮演穩定台股的重要角色。

台股短線上多空角力壓縮後，10100 點可視為拔河中線，如在明日台指期結算前，仍未見表態，投資人需留意下半周震盪擴大。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)