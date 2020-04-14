〈台股盤前〉台積電法說前市場觀望氣氛濃 維持量縮區間整理

美股昨 (13) 日四大指數漲跌互見，受華爾街擔憂企業財報受肺炎疫情影響，道瓊、標普兩大指數收低，而台股昨 (13) 日也面臨修正壓力，量縮震盪整理，終場跌破 10100 點，法人預期，市場在周四台積電法說前持保守態度，觀望氣氛濃厚，台股將維持區間震盪整理。

美股四大指數 13 日收盤表現，道瓊指數下跌 328.6 點或 1.39%，收 23390.77 點；那斯達克指數上漲 38.85 點或 0.48%，收 8192.43 點；標普 500 指數下跌 28.19 點或 1.01%，收 2761.63 點；費城半導體指數上漲 21.95 點或 1.37%，收 1623.68 點。

盤面關注焦點，晶圓代工廠台積電周四 (16 日) 將舉辦法說，但市場傳受疫情因素影響，晶圓廠 18 廠的五、六期招標工程將延後決標，影響 3 奈米製程進度，對此，台積電回應，相關進度均照計畫進行中，不過受肺炎疫情全球大流行，台積電下半年營運風險升高、能見度有限，外資圈也轉趨保守。

新冠肺炎 (COVID-19) 影響全球偏光片廠產能，導致供應轉趨緊張，傳出中國偏光片第 2 季將調整偏光板，平均漲幅 3-5%，台廠明基材、誠美材價格也喊漲，據了解，受疫情影響，第 1 季全球偏光片稼動率低，加上中國各地封城，拉長物流運輸時程，原物料庫存轉趨緊張，3、4 月偏光片供需仍緊張。

另一方面，國安基金公布第 1 季財報，根據最新資料，國安基金自 3 月 20 日取得授權以來，至 3 月底止共斥 7.5 億元進場護盤，未實現利益共 4734 萬元，達成穩定股市的任務，據悉，考量疫情仍未明朗，國安基金暫時還不會退場仍將繼續護盤。

法人指出，市場關注台積電周四法說釋出展望訊息，日前大立光法說對第 2 季展望也偏保守，加上周三台指期即將結算，預期市場將審慎保守，台股將維持區間震盪格局不變。