美國頁岩油產量4月預計急減 推升油價週二走高

油價在亞洲週二 (14 日) 早盤上漲，此前美國能源情報署 (EIA) 表示，美國頁岩油產量將在 4 月份急劇下降，代表全球供應將進一步下滑。

台北時間上午 8:17，布蘭特原油期貨上漲 1.8%，至每桶 32.30 美元，美國西德州原油 (WTI) 期貨上漲 2.1%，至每桶 22.88 美元。

週日 OPEC+ 達成歷史性協議，同意在 5 月和 6 月將每日石油產量削減 970 萬桶，相當於全球供應量的 10%。包括世界上最大的生產國美國在內的其他生產國也都在減產，估計減產量約為每天 1950 萬桶。

不過分析師及產業高管認為，無論如何減產，在疫情影響之下，供應的減量都遠遠不及需求的減少。自今年以來，油價也已下挫逾 50%。

OPEC+ 集團以外，據 EIA 表示，預計美國 4 月頁岩油產量將創下有記錄以來的最大單月減幅。

IEA 指出，頁岩油產量已經連續幾個月下滑，但預計 4 月份產量下降速度將急劇加快，每天減產約 20 萬桶。這將使頁岩油產量來到 870 萬桶，而這是美國石油產量最主要的驅動力。

包括埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和雪佛龍 (Chevron) 等大型企業在內，許多美國生產商都表示將削減開支，並期望在未來幾個月內降低原油產量。

美國能源部長 Dan Brouillette 上週表示，他預計到 2020 年底，美國產量將下降約每日 200 萬桶。

根據加拿大能源部的數據，3 月份加拿大的日產量約為 480 萬桶，分析師預測，加拿大的原油減產幅度可能在每日 110 萬桶至 170 萬桶之間。