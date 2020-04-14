〈能源盤後〉OPEC+行動太遲太小 原油漲跌互現 WTI逆轉收低

週一 (13 日) 交易，原油期貨價格走勢錯綜，Brent 原油上漲，但 WTI 原油承壓收低，各種防疫限制使得原油需求下降，抵消了大型產油國達成歷史性減產協議的支撐力。

高盛與其他分析師認為，經過毀滅性的沙俄價格戰數週後，OPEC + 的行動「來得太晚也太小了」。

OPEC 與 OPEC + 經過數日緊湊談判後，上週日同意自今年 5 月 1 日至 6 月 30 日全體減產 970 萬桶 / 日。接著 7 月 1 日到 12 月 31 日這段時間，全體減產規模縮減至 800 萬桶 / 日；2021 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期間減產 600 萬桶 / 日。

在達成此協議前，美國川普總統曾介入處理墨西哥無法對減產做出貢獻一事。然而，川普週一在推特上表示，「OPEC + 現在想減產的規模是 2000 萬桶 / 日，而不是現下一般報導的 1000 萬桶 / 日。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，「巴西和挪威做出的非 OPEC 產量承諾，以及低油價造成的『自然產量破壞』估計可能約莫 500 萬桶 / 日，但要將這份量說成是減產 2000 萬桶 / 日，可能有點誇張了。」

美媒週一報導，沙國王儲兼能源部長 Abdulaziz bin Salman 表示，將 OPEC + 減產協議、其他 G20 承諾以及作為儲備用途的石油採購量納入考慮，全球削減的石油供應量約等於 1950 萬桶 / 日。

根據報導，Abdulaziz bin Salman 向媒體表示，非屬 OPEC + 的 G20 國家允諾減產 370 萬桶 / 日，且根據 IEA，未來幾個月作為儲備用途的石油採購量可見約 2 億桶 / 日。

WTI 原油在經過最初 4% 大漲後又失守重挫收低。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 35 美分或 1.5%，收每桶 22.41 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.8%，收每桶 31.74 美元。

高盛分析師 Damien Courvalin、Callum Bruce 和 Jeffrey Currie 認為，「多數非 OPEC 產油國難以執行減產，因此這份 OPEC + 自願減產協議來得太遲也太小了，無法避免破壞儲存容量，且無法確保低油價迫使所有生產商持續戮力平衡市場。」

「最終這僅單純反映出所有自願減產規模都不夠大，無法抵銷 4 月至 5 月因武漢肺炎疫情造成的 1900 萬桶 / 日需求損失。因此我們重申，未來幾週國內原油價格會進一步下降，因為儲備能力漸漸飽和，預計 WTI 價格會進一步走疲，我們估計短期下行風險到每桶 20 美元。」

由於武漢肺炎重創原油需求，今年迄今 WTI 原油價格已經下跌 60% 以上，EIA 公布，美國 7 大頁岩油產量 5 月預計減少 18.3 萬桶 / 日，使之降至每日 852.6 萬桶。

IHS Markit 油價信息服務全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，「如果大眾持續聚焦 COVID-19，那麼低油價和儲存量飽和的議題將拉低產量。」

監管石油和天然氣行業的德州鐵路委員會 (RRC) 將在週二舉行聽證會，可望限制該州的石油產量。

紐約 Third Bridge 全球部門主管 Peter McNally 表示，「德州 RRC 監管美國約 40% 原油產量，但可能需要減產多少還有待觀察，以及這類事情如何執行也有許多問題。」

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