馬國工廠停工延長 SONY電視供貨恐受影響

索尼 (6758-JP) 位在馬來西亞，負責電視等組裝的 2 座工廠，預計停工日期將展延到 4 月 28 日為止。

根據《日本經濟新聞》週二 (14 日) 報導，因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響，馬來西亞政府決定延長相關外出禁令的實施期間。該國當局原本計畫在 4 月 14 日過後解除禁令。

索尼位在馬來西亞的工廠，是該公司電視產品的重要生產據點。產品不僅供應給母國日本，也出貨到全球市場。也由於停工期間的延長，相關供貨也有可能受到影響。

當地工廠除了負責電視組裝，也有生產音響產品等。索尼曾在 3 月的時候表示，由於馬來西亞工廠停工的緣故，還有零件調度情形不穩定的關係，在生產方面受到影響的產品，在層面上相當廣泛。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而除了索尼之外，在馬來西亞設有工廠的 Panasonic(6752-JP) 等日企，也都同樣在 3 月時進入停工狀態。

索尼在今年 2 月的時候，才將 2020 年 3 月期 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 的合併營業利益上修了 400 億日圓。然而相關數據的上修，並未反映出這次武漢肺炎所帶來的影響。由於目前各地電影院大量關閉，還有音樂製作等活動都受到疫情影響而發生延誤，先前上修的營益也很可能因此消失。