為配合防疫 胡志明市下令寶成越南廠停工兩日

據越南官方媒體報導，全球最大的運動和休閒鞋品牌製造商寶成 (9904-TW) 在胡志明市的寶元廠，已經被要求在 14 日及 15 日停工兩日。

官媒《Tuoi Tre》報導指出，越南目前已有 260 多人感染 COVID-19(俗稱武漢肺炎)，政府因此推出一系列社會隔離規定，但寶元廠未能符合相關規定，必須自週二起停工。由於越南在 4 月 1 日發布了 15 天的社會疏離政策，因此暫定停工至 15 日。

胡志明市感染人數僅次於河內，為越南第二多。寶元廠有 7 萬名工人，每天要輪班 3 次。

報導引述胡志明市市長 Nguyen Thanh Phong 的發言表示，寶成工廠未能阻止工作群聚，並與彼此保持安全距離。為了保護公眾健康和公司運營，必須暫停工廠運作。

據《彭博》報導，胡志明市上週發布了一套指標，以評估設在該市的公司的感染風險，藉此減少疫情。聲明說，如果一家公司的得分超過 80%，則必須停止運營，他們對寶元廠的評分為 81%。

主管人員表示，如果 15 天全國社會疏離令不解除，公司主管承諾，將遵守規定並延長停工日期。

越南衛生部稱，截至 4 月 13 日，越南共有 262 例確診病例，其中包括 144 例已康復的患者。

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