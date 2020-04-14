現金不是王、是過客 謝金河點出巴菲特歷久不墜關鍵

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊金融市場，這是百年一遇的世界，財信傳媒董事長謝金河以橋水基金的慘烈經驗為例，強調「現金從來不是王、現金是過客」，真正聰明的投資家，是會保留足夠的現金，在資產價值崩跌時換入更廉價的資產，如股神巴菲特 (Warren Buffett)。

謝金河今 (14) 日在臉書發文指出，這次全球股市波動前所未有，美國道瓊工業指數一下大跌 11000 點，一下又彈升 5795 點，這是百年一遇的世界，投資人置身其中，稍不小心，身家財產可能一夕蒸發。

謝金河表示，在大浪襲來之際，心境的調適非常重要，千萬不要走極端，其中最具體的例子就屬美國知名資產管理公司橋水 (Bridgewater) 差點破產，很多檔 ETF 都被橋水殺得很慘。最近橋水創辦人 Ray Dalio 又有驚人之語，他說現金不是王、現金是垃圾！

不過，謝金河認為，其實現金從來不是王，現金是過客，對聰明的投資家來說，保留足夠的現金，可以在資產價值崩跌的時候換入更廉價的資產，巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有足夠的現金，但現金也不會是垃圾，除非這個國家滅亡，鈔票變壁紙，或是鈔票印太多，最後出現惡性通膨，否則現金具有一定的價值。

謝金河指出，這次疫情重創世界，投資者的恐懼到達歴史最高點，但可以發現全球印鈔機都沒有停下來，美元依然搶手，這是因為全球都以美元交易或把美元當現金儲存。當資產價格殺得夠低時，現金購買力大增，真正的投資家是精於掌握時機，精準把現金轉變成資產的人。