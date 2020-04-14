亞德客-KY訂單旺 4月全產能生產 Q2不看淡

亞德客 - KY(1590-TW) 近期稼動率快速拉升，4 月仍維持全產能生產，出貨估優於 3 月，5 月同樣值得期待。亞德客看好，第 2 季需求不會太差。

亞德客 - KY 中國廠 2 月 17 日全面復工，受惠農曆春節後庫存回補需求，訂單快速湧入，復工首周接單暢旺，第二周接單就優於正常水準，3 月開始稼動率迅速拉升，從月初 50-60%， 一路攀升至月底 100%，日均出貨量約人民幣 1500 至 1600 萬元。

亞德客表示，4 月以來稼動率就維持 100%，可預期出貨將優於 3 月，包括電子、產業機械等應用出貨暢旺，近期更有醫療急單湧入，5 月表現也可望相當不錯。

亞德客指出，中國政府甫公布新基礎建設投資，第 2 季將維持一定生產活動，大環境若未再有大變化，第 2 季需求不會太差，但仍要視疫情走勢而定。

法人指出，中國下游客戶加班趕工，以填補先前受停工影響的產能缺口，加速汰舊換新需求，第 1 季遞延的需求可望在第 2 季出現。

亞德客 3 月受惠各類應用需求暢旺，營收達 17.36 億元，月增 2.26 倍，年增 25%，創單月營收新高。